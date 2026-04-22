search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 09:25

Γεωργιάδης: Καμία πράξη που έχει έρθει στη Βουλή από τις 13 δεν είναι παράνομη (video)

Για την απόφασή του να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των «13» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο Action24 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έκανα μια ανάρτηση εχθές το βράδυ και την έκανα εχθές γιατί δεν ήθελα να σέρνεται σήμερα το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις, είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουμε δημόσια θέση στα πράγματα».

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις

Ο υπουργός στάθηκε στα αρνητικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, τα οποία όπως ανέφερε, έκαναν λόγο για υπεράσπιση του ρουσφετιού. «Όχι», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αντιθέτως συμμετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους συμπολίτες μου», είπε και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τόσο ως υπουργός Εργασίας όσο και Υγείας.

«Το ερώτημα είναι: το ρουσφέτι είναι κατ΄ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου, όχι», επισήμανε.

Άδωνις Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές

Ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για υποκρισία.

«Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στην προσπάθειά του να ρίξει τον Μητσοτάκη δεν θα διστάσει να πει ένα κάρο ψέματα και ένα βουνό υποκρισία.

Έναν χρόνο τώρα έχω βαρεθεί να ακούω τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα πάνελ ή στη Βουλή να μας λένε “γιατί καλύψατε τον Βορίδη και τον Αυγενάκη”, “γιατί εμποδίσατε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να ελέγξει τις κατηγορίες που υπάρχουν στον Βορίδη και τον Αυγενάκη”.

Τι βρήκα εχθές.

Το 2014 η ίδια εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, έστειλε φάκελο στη Βουλή ζητώντας την εκκίνηση του άρθρου 86 και περί ευθύνης υπουργούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Βενιζέλο με την κατηγορία της συνέργειας με τον Τσοχατζόπουλο στα υποβρύχια.

Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ; Όχι μόνο δεν έκανε άρθρο 86, όχι μόνο δεν έκανε προκαταρκτική, όπως κατηγορεί εμάς, αλλά ζήτησε επισήμως από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να της ασκήσει πειθαρχική δίωξη.

Με ποια κατηγορία τότε, ότι ενώ το Σύνταγμα λέει το άρθρο 86 ότι έπρεπε να στείλει τον φάκελο αμελλητί στη Βουλή, εκείνη είχε καθίσει και κάνει ποινική αξιολόγηση.

Τι μας λένε όλο αυτόν τον καιρό ότι η εισαγγελέας είχε κάνει ποινική αξιολόγηση για τον Βορίδη-Αυγενάκη.

Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα, από την υποκρισία; Αυτοί είναι οι ΠΑΣΟΚοι μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές», είπε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

Με το βλέμμα στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας η κυβέρνηση – Χωρισμένοι στα τρία οι βουλευτές, φόβοι για διαρροές

Μέτρα ενίσχυσης 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει σήμερα ο πρωθυπουργός: Αντίδοτο στην πολιτική φθορά

OΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 συνεδριάζει η  Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους ρυθμούς της… Κοβέσι: Οι άρσεις ασυλίας, η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και η αγωνία για νέες βολές από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

ΥΓΕΙΑ

Βρύσαλης για τη λιποθυμία γιατρού στο Ρέθυμνο: «Δεν πάει άλλο. Μας παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι» λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3