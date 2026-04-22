Γεωργιάδης: Θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μη μείνει καμία σκιά

Στους λόγους για τους οποίους θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε σχετική ανάρτησή του.

Ο ίδιος, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και σε όσους, όπως υποστήριξε, τοποθετούνται με «υποκρισία» από θέση ανωτερότητας, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να διατηρήσει αντίστοιχη στάση εάν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αντίστοιχα.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η αυριανή του ψήφος αποτελεί επιλογή ευθύνης, προκειμένου να μην υπάρξει καμία σκιά για την παράταξη, αν και εκτίμησε πως οι συνέπειες για την καθημερινή λειτουργία της πολιτικής ζωής θα είναι αρνητικές. «Αύριο θα κάνω λοιπόν το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξη μας καμία σκιά, αλλά να ξέρετε, για τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι οι πρακτικές που αποδίδονται στους 13 βουλευτές δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά, όπως υποστήριξε, κοινή πολιτική πρακτική. Μάλιστα σημείωσε: «Στην πραγματικότητα και οι 300 βουλευτές καλώς γνωρίζουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτά για τα οποία κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους 13 συναδέλφους μας της Νέας Δημοκρατίας, είναι πράγματα που έχουμε κάνει άπαντες άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως βουλευτής, που δεν έχει πάρει τηλέφωνο σε κάποια δημόσια υπηρεσία, οργανισμό κλπ. και να μην έχει ζητήσει κάτι για κάποιον ψηφοφόρο του».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αντανακλά μια υπερβολική, κατά τον ίδιο, προσέγγιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να ποινικοποιήσει μια απολύτως καθημερινή και φυσιολογική λειτουργία και τέλος όλα αυτά θα πέσουν με πάταγο, αλλά εν τω μεταξύ θα έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των βουλευτών», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε πληροφορίες για νέο φάκελο που φέρεται να αφορά περισσότερους βουλευτές, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στάση που θα τηρήσει στο μέλλον: «Άλλος λέει με 30, άλλος με 40, άλλος με 50 βουλευτές ξεκαθαρίζω, αν είναι πάλι με το ίδιο μοτίβο και την ίδια ποιότητα κατηγοριών, να ξέρουν ότι σε ό,τι με αφορά ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος και τα άρθρα 61 και 62 δεν θα τα παραβιάσω ξανά. Αν βρει κάτι σοβαρό η Εισαγγελία για κάποιον οκ, αλλά με τέτοια στοιχεία πάλι άρση ασυλίας βουλευτών από μένα δεν θα υπάρξει. Και να σταματήσουν πια τις διαρροές είναι και παράνομο και ντροπή».

