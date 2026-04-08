Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στις Κοβέσι και Παπανδρέου – Στο πλευρό των βουλευτών ενόψει «επόμενης μέρας» 

Στο πιο ταραγμένο εσωκομματικό κλίμα που έχει βιώσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια με πολλούς βουλευτές να ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ακόμα περισσότερους συναδέλφους τους να είναι σφόδρα ενοχλημένοι θεωρώντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει ακάλυπτη όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, o Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να βγει στην πρώτη γραμμή και να αναλάβει έναν ρόλο που αρκετοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο αποφεύγουν, να υπερασπιστεί τους βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν περίμενε εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία να υπερασπιστεί δημοσίως τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ υιοθετώντας σχεδόν μια πολεμική γραμμή.

Μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες ημέρες έδωσε μια σειρά ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων που δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισημίας. Χαρακτήρισε τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «ανοησίες και ντροπή», υποστηρίζοντας ότι όσα περιλαμβάνονται δεν στέκονται σε κανένα δικαστήριο.

Δήλωσε πως αντιμετωπίζει «μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα» να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των ένδεκα βουλευτών, τοποθετούμενος ευθέως κόντρα στην κυβερνητική γραμμή περί οριζόντιας αποδοχής των αιτημάτων της δικαιοσύνης.

Μίλησε ανοικτά για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα», αμφισβητώντας την τακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τις δικογραφίες σταδιακά, ανά τρίμηνο.

Ζήτησε ρητά να σταλούν οι δικογραφίες όλες μαζί σε ένα πακέτο, αντί να κρατείται η χώρα και το πολιτικό σύστημα όμηρο. Ταυτόχρονα, έθεσε ζήτημα διαρροής, διερωτώμενος πως κάποιοι από τον Οκτώβριο γνώριζαν ότι ετοιμαζόταν φάκελος για τους κ. Σκρέκα και Τσιάρα, και αν η ίδια η Εισαγγελία δεν φέρει ποινική ευθύνη για τη διαρροή.

Στη γλώσσα του μέσου γαλάζιου ψηφοφόρου

Πέρα από τη νομική επιχειρηματολογία, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε συνειδητά τη γλώσσα του μέσου γαλάζιου ψηφοφόρου.

Υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας δυσλειτουργικός οργανισμός που δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, δεν είχε γραφείο παραπόνων, και οι αγρότες δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να απευθύνονται στον βουλευτή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, μετέτρεψε την κατηγορία για παρέμβαση σε αφήγηση για άσκηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος.

Πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα μέσα στη Βουλή, λέγοντας ότι όσοι κατηγορούν βουλευτές επειδή μιλούσαν στο τηλέφωνο για να βοηθήσουν πολίτες «θα έπρεπε να ντρέπονται» προσθέτοντας ότι είναι πολλά που έχουν ζητήσει βουλευτές άλλων κομμάτων από τον ίδιο.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν υπερασπίζεται απλώς τους εμπλεκόμενους βουλευτές. Επενδύει σε ένα προφίλ εσωκομματικού σημαιοφόρου. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως εκείνος που, όταν το σύστημα πιέζεται, δεν κρύβεται πίσω από αμήχανες διατυπώσεις, αλλά αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης.

Αυτή η δυναμική τοποθέτηση δεν εξηγείται μόνο από κομματική φιλοτιμία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι απλώς ο υπουργός που τρέχει να σβήσει πρώτος τη φωτιά και το έχει κάνει και σε πολλές άλλες δύσκολες στιγμές. Είναι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ που ήδη μία φορά διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος.

Ήρθε τέταρτος τότε, αλλά στη συνέχεια στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανταμείφθηκε με τρία υπουργεία και τη θεσμική θέση του αντιπροέδρου. Ο κ. Γεωργιάδης γνωρίζει ότι η επόμενη μέρα της ΝΔ οπότε και αν έρθει θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κεφάλαια που συσσωρεύει κάθε υποψήφιος στο εσωτερικό του κόμματος.

Στο πλευρό των βουλευτών

Και τι καλύτερο κεφάλαιο από τη στήριξη σε βουλευτές που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι; Αυτή τη στιγμή, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ βράζει. Οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι το Μαξίμου τους αντιμετώπισε ως αναλώσιμους, ενώ κι άλλοι βουλευτές ανησυχούν ότι η τακτική της αποστασιοποίησης δημιουργεί δεδικασμένο. Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται ως ο μοναδικός που τολμάει να πει αυτά που πολλοί σκέφτονται αλλά κανείς δεν αρθρώνει δημοσίως .

Στέλνει μήνυμα σε βουλευτές, κομματικά στελέχη και ψηφοφόρους της παραδοσιακής, σκληρής ΝΔ ότι ο ίδιος είναι παρών, διαθέσιμος και πρόθυμος να σηκώσει τις μάχες που άλλοι αντιμετωπίζουν με τεχνοκρατική ψυχρότητα ή πολιτική επιφύλαξη.

Ο υπουργός Υγείας χτίζει μεθοδικά ένα δίκτυο «ευγνωμοσύνης και πολιτικής πίστης» μέσα στην ΚΟ, που μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητο εάν και όταν ανοίξει ο κύκλος της διαδοχής. Δεν χρειάζεται να μιλήσει ανοικτά για φιλοδοξίες η πράξη μιλάει μόνη της. Σε μια ΝΔ που αναζητά εσωτερικούς ηγέτες ικανούς να χειριστούν κρίσεις, ο Γεωργιάδης φροντίζει να υπενθυμίζει ότι αυτός δεν κρύβεται ποτέ.

