Σταυρός προτίμησης: Ο Μαρινάκης σβήνει τη φωτιά που άναψαν απρόκλητα κυβερνητικοί παράγοντες εξοργίζοντας τους βουλευτές

Η ανερμάτιστη, πρόχειρη και στα όρια ενός ιδιότυπου λαϊκισμού, – που κρύβει όμως ελιτίστικη αντίληψη -, συζήτηση που ξεκίνησαν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι και στο Μαξίμου, περί κατάργησης του σταυρού προτίμησης, έχει θορυβήσει – και δικαίως – την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, με τον Παύλο Μαρινάκη να αναλαμβάνει όχι απλά να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά και να σβήσει μία από τις πολλές φωτιές, που έχουν ανάψει στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την προσωπική, όπως εξήγησε, θέση του, υπέρ της διατήρησης του σταυρού προτίμησης, διαφωνώντας πλήρως και κατηγορηματικά με το σύστημα της λίστας.

Αν και δεν κλήθηκε να εκφράσει κάποια επίσημη θέση επί μίας τέτοιας συζήτησης, η άποψη που καταθέτει έχει τη βαρύνουσα σημασία της και εξ αντικειμένου, λόγω της θέσης του, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορεί να εκφράζει την κυρίαρχη άποψη που υπάρχει στην παράταξη, κόντρα σε «πειραματισμούς» και διάφορες πομφόλυγες ενός κλειστού κλαμπ «περιούσιων συμβούλων».

«Για μένα ο σταυρός είναι πολύ προτιμότερος από την όποια λίστα διότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκτεθεί στην ψήφο των συμπολιτών του και αν είναι καλός, να είναι στη Βουλή και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και υπουργός» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τον σταυρό «ιερό».

«Οποιαδήποτε πρόταση μειώνει την αξία του σταυρού είναι λάθος. Όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού» σημείωσε με έμφαση, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε βουλευτές που θα ένιωθαν «ελέω Θεού βασιλείς», χωρίς την ανάγκη να συνομιλούν με τον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τυχόν αλλαγή του συστήματος εκλογής (σταυρός ή λίστα) δεν αφορά την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς «δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα» σε κυβερνητικό επίπεδο, είπε, «αδειάζοντας» μεγαλοπρεπώς όσους ανακίνησαν την ιστορία.

Αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι η όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει περί αλλαγών στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος ή και αλλαγής του εκλογικού νόμου, στοχοποιεί αδίκως τους βουλευτές, ο κ. Μαρινάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και σε αυτό το πεδίο.

Εξέφρασε την προτίμησή του στις μεγάλες περιφέρειες έναντι των μονοεδρικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι το «τσουβάλιασμα είναι κάτι απαράδεκτο» και πως η εντιμότητα ενός πολιτικού δεν εξαρτάται από το μέγεθος της περιφέρειας στην οποία εκλέγεται.

