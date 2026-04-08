Ακρίβεια και Πάσχα: «Καμπανάκι» ALCO προς την κυβέρνηση – Ανεπαρκή τα μέτρα λέει το 85%

Μπορεί οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οι χειρισμοί από εδώ και πέρα, να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για την κυβέρνηση, ωστόσο, η ακρίβεια παραμένει το… σαράκι που ροκανίζει την απήχησή της στην κοινωνία.

Ενόψει Πάσχα και με όλες τις μετρήσεις να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το γιορτινό τραπέζι φέτος θα είναι πιο ακριβό από πέρσι, η δημοσκόπηση της ALCO χτυπά «σήμα συναγερμού», καθώς καταγράφει ιδιαίτερα αρνητικές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις διαρκείς αυξήσεις των τιμών: το συντριπτικό 85% των ερωτηθέντων θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 55% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα φέτος το Πάσχα, σε σχέση με πέρσι και το 56% αναφέρει ότι δεν θα κάνει κάποιο ταξίδι κατά την εορταστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι – παρά τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα – η πλατφόρμα για το fuel pass συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα: «Από τη συζήτηση για την ανεπάρκεια των μέτρων της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας στα καύσιμα, φτάσαμε, εδώ και δυο μέρες, να συζητάμε για την ανικανότητά της να υλοποιήσει έστω κι αυτά που αποφάσισε. […] Η πλατφόρμα για το fuel pass αντιμετωπίζει προβλήματα για δεύτερη συνεχή μέρα, ενώ χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρήθηκαν χθες (σ.σ. προχθές), μέχρι που έπεσε. Τεράστιες οι ουρές και στα ΚΕΠ. Το ψηφιακό επιτελικό κράτος κατέρρευσε μπροστά στην υποτίμηση του οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της κοινωνίας» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και, φυσικά, η Αθήνα – και μαζί όλος ο κόσμος – παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες που θα έχει για την παγκόσμια οικονομία η υλοποίηση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα γυρίσει το Ιράν στη… Λίθινη Εποχή, αλλά και τα αντίποινα του Ιράν, το οποίο δηλώνει ότι θα στοχεύσει ενεργειακά κέντρα σε ολόκληρη την περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά ακυρώνει κάθε πρόβλεψη π.χ. για την πορεία της τιμής του πετρελαίου, με τους ειδικούς αναλυτές να μιλούν για καταστάσεις που ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά και τα κέντρα αποφάσεων να απεργάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Αν συμβεί το απευκταίο, τότε, λένε κυβερνητικές πηγές, «all bets are off» και κάθε εκτίμηση για την πορεία των τιμών και γενικότερα της οικονομίας τίθεται υπό αναίρεση, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει πληθωριστική «έκρηξη» στα καύσιμα, η οποία και θα συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Ούτως ή άλλως, πάντως, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ακόμα κι αν δεν υλοποιηθεί το χειρότερο σενάριο, όλες οι προβλέψεις μιλούν για υψηλές τιμές πετρελαίου για όλο το 2026, κάτι που, προφανώς, θα έχει επίδραση και σε πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, αν και επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης για ελάφρυνση των βαρών.

Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αναγνωρίζει μεν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση, ωστόσο, προσπαθεί να κάνει κινήσεις για να μετριάσει τις συνέπειες για το πορτοφόλι των πολιτών. Για την ώρα, στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά, τόσο για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όσο και για φαινόμενα αισχροκέρδειας, με το υπουργείο Ανάπτυξης να έχει κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό του. Μάλιστα, το Μαξίμου ανακοίνωσε ότι θα γίνονται εβδομαδιαίες συσκέψεις για την κατάσταση στην αγορά για όσο διαρκεί η κρίση.

Από εκεί και πέρα, και με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, αν κριθεί απαραίτητο η κυβέρνηση εκπονεί διάφορα σχέδια στοχευμένων παρεμβάσεων ελάφρυνσης των καταναλωτών, τα οποία θα ενεργοποιηθούν ανάλογα και με τις διεθνείς εξελίξεις, αν και ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν δημοσιονομικές υπερβάσεις και ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ καυσίμων).

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Χατζηβασιλείου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν διαπράχθηκε αδίκημα

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»