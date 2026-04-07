search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:59
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 10:43

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

07.04.2026 10:43
Η εμπορική δραστηριότητα ενισχύεται καθώς πλησιάζει το Πάσχα, με καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις πασχαλινές αγορές, κυρίως σε τρόφιμα και δώρα, παρά τις ανησυχίες για το κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι στην αγορά έχουν ενταθεί, ενώ η κίνηση στα καταστήματα αυξάνεται σταδιακά με την προσέγγιση της Μεγάλης Εβδομάδας. Παρά το αυξημένο κόστος, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν προσφορές και τιμές πριν κάνουν τις τελικές τους αγορές.

Σε περιπτωση που επιμεινει ο πόλεμος υπάρχουν φόβοι για ακόμα πιο «αλμυρές» τιμές.

Η τιμές στη χονδρική

Η εικόνα που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά επιβεβαιώνει ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι ξεκινά ήδη με αυξημένο κόστος, με τον οβελία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), το εγχώριο αρνί κινείται από 9,5 έως 12 ευρώ το κιλό, με επικρατούσα τιμή τα 11,5 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η αγορά κινούνταν κυρίως μεταξύ 9,5 και 10,5 ευρώ.

Αντίστοιχα, το κατσίκι φτάνει έως τα 12,5 ευρώ, με επικρατούσα τιμή τα 12 ευρώ, επίσης αυξημένο σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.

Ακόμη και τα εισαγόμενα, κυρίως από τη Ρουμανία, που παραδοσιακά διοχετεύονται στην εστίαση, φέτος κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα ελληνικά, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για φθηνότερες επιλογές.

Στελέχη της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη τόσο στο αυξημένο κόστος όσο και στη μείωση του διαθέσιμου ζωικού κεφαλαίου λόγω των θανατώσεων που προκάλεσαν ασθένειες όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός.

Η εικόνα στα υπόλοιπα κρέατα είναι μεικτή. Το μοσχάρι συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 9,2-9,9 ευρώ το κιλό στη χονδρική, έναντι περίπου 7,4-8,3 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική αύξηση.

Στον αντίποδα, το χοιρινό εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης, με τις τιμές να κινούνται πλέον χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα, λειτουργώντας ως η βασική βαλβίδα αποσυμπίεσης για τα νοικοκυριά που αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις.

Οι τιμές σε οβελία και αμνοερίφια

Οι λιανικές τιμές για τα παραδοσιακά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού, όπως ο οβελίας, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το σημείο αγοράς:

  • Συνοικιακά κρεοπωλεία:
    • Αρνί έως ~20 € / κιλό
    • Κατσίκι έως ~21 € / κιλό
  • Βαρβάκειος Αγορά:
    • Αρνί ~14–15 € / κιλό
    • Κατσίκι ~15–16,80 € / κιλό
  • Λαχαναγορά Ρέντη:
    • Αρνί & Κατσίκι ~14,98 € / κιλό
  • Σούπερ Μάρκετ:
    • Αρνί ~12,90 € / κιλό
    • Κατσίκι ~13,90 € / κιλό

Σε πολλές περιπτώσεις, σε συνοικιακά κρεοπωλεία οι τιμές των αμνοεριφίων έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 20 € ανά κιλό, ενώ οι καταναλωτές εμφανίζονται ανήσυχοι και πραγματοποιούν έρευνες αγοράς πριν αποφασίσουν τι θα αγοράσουν.

«Φωτιά» και στις τιμές των γλυκών

Τα πασχαλινά αρτοποιήματα επίσης παρουσιάζουν άνοδο στις τιμές:

Τα τσουρέκια στις φούρνους και ζαχαροπλαστεία κυμαίνονται περίπου 12 € – 17 € ανά κιλό, από 10 € – 15 € πέρυσι.
Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές έχουν επίσης αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι.
Οι τιμές των πασχαλινών σοκολατένιων αυγών αποτελούν μια από τις πιο ακριβές κατηγορίες φέτος:

Σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία ξεκινούν από περίπου 13 € και φτάνουν έως και 40 € το τεμάχιο, ανάλογα με το βάρος και τη διακόσμηση.
Στα σούπερ μάρκετ παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι.
Η κατάσταση στην αγορά δείχνει ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα είναι από τα πιο «αλμυρά» των τελευταίων ετών για τους καταναλωτές, με τις τιμές σε βασικά αγαθά να παραμένουν υψηλές και πολλούς να επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις προτού ολοκληρώσουν τις αγορές τους.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

1 / 3