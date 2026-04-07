Το πετρέλαιο ανεβαίνει πάλι – Σε αναβρασμό η αγορά μετρά αντίστροφα για το τελεσίγραφο Τραμπ

Συνεχίζουν σε ανοδική κίνηση τα προθεσμιακά συμβόλαια του πετρελαίου σε συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ που δεν ήταν διαφωτιστική ως προς τη λήξη της διαταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 111 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (7.4.2026) και διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στο υψηλότερο κλείσιμο από τον Ιούνιο του 2022, ως αποτέλεσμα της έντασης –αγνώστου διάρκειας- που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Αναλόγως και τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου WTI συνεχίζουν σε ανοδική πορεία και ενισχύονται σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό. Διαπραγματεύονται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι και σημειώνουν κέρδη που αγγίζουν το 3%.

Η αγορά βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να επιτύχει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει εντατικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες εάν οι όροι του δεν ικανοποιηθούν έως την Τρίτη 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό επισκίασε κάποια σημάδια ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζουν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μέσω μεσολαβητών.

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα προβεί σε αντίποινα σε πιθανές αμερικανικές επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, κλιμακώνοντας τις δικές της επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, ενδεχομένως επιδεινώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή έλλειψη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε επίσης μια προσωρινή εκεχειρία που προτάθηκε μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, επιμένοντας σε μόνιμη παύση των εχθροπραξιών και άρση των κυρώσεων ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συμφωνία.

