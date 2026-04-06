ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 00:49
06.04.2026 23:21

Παρατείνεται η βίζα κατά την άφιξη για Τούρκους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – Πενταπλασιασμός αφίξεων

06.04.2026 23:21
Η Ελλάδα αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες, ένα μέτρο που έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας, με τις αφίξεις να έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Η συνέχιση του προγράμματος βίζας κατά την άφιξη ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), τα ελληνικά νησιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους Τούρκους ταξιδιώτες.

Εύκολη πρόσβαση και αυξημένο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζα κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».

Η δυνατότητα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη προσφέρει σημαντική ευελιξία, ιδιαίτερα σε επισκέπτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν και να κλείσουν το ταξίδι τους εκ των προτέρων.

Αναβαθμίσεις σε λιμάνια Σάμου και Χίου

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί βελτιώσεις σε βασικές πύλες εισόδου, όπως το λιμάνι της Σάμου και το λιμάνι της Χίου, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη άνοδο των αφίξεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του μέτρου για την τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Είχε tie wraps δεμένα στον λαιμό του

Πάτρα: Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια νύχτα, «θα τους ισοπεδώσουμε μέσα σε 4 ώρες» – Όλες οι εξελίξεις

Ο ΟΗΕ ζητεί άμεση ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα λόγω της ενεργειακής κρίσης

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ με το Ισραήλ για προμήθεια πυραύλων και εκτοξευτών στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

