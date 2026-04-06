Παρατείνεται η βίζα κατά την άφιξη για Τούρκους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – Πενταπλασιασμός αφίξεων

Η Ελλάδα αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες, ένα μέτρο που έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας, με τις αφίξεις να έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Η συνέχιση του προγράμματος βίζας κατά την άφιξη ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), τα ελληνικά νησιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους Τούρκους ταξιδιώτες.

Εύκολη πρόσβαση και αυξημένο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζα κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».

Η δυνατότητα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη προσφέρει σημαντική ευελιξία, ιδιαίτερα σε επισκέπτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν και να κλείσουν το ταξίδι τους εκ των προτέρων.

Αναβαθμίσεις σε λιμάνια Σάμου και Χίου

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί βελτιώσεις σε βασικές πύλες εισόδου, όπως το λιμάνι της Σάμου και το λιμάνι της Χίου, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη άνοδο των αφίξεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του μέτρου για την τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

