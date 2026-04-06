Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

Μία σκυλίτσα διένυσε περίπου 1 χλμ για να βρει βοήθεια σε άλλο σκυλάκι, που είχε παγιδευτεί σε λιμνοδεξαμενή.
Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Ρουκάνι της Κρήτης . Η σκυλίτσα μόλις εντόπισε διερχόμενο όχημα, ανέβηκε στο καπό και δεν κατέβαινε, αν ο οδηγός δεν την ακολουθούσε.
Κοιτώντας πίσω για να βεβαιωθεί ότι την ακολουθεί, η σκυλίτσα οδήγησε τον οδηγό στη λιμνοδεξαμενή του χωριού. Εκεί ο οδηγός είδε ένα σκυλάκι, που πάλευε να μην πνιγεί.
Έπιασε το μπαστούνι το έβγαλε, δίνοντας τέλος στην περιπέτεια του.
Διαβάστε επίσης
Αποκαλυπτικό το υλικό που κατασχέθηκε από τον πραγματογνώμονα: Πώς έκαναν τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών εργοτάξιο
Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη
Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου – Πέθανε ξαφνικά ο γιος της, Βασίλης Ρίζος
