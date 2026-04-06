Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη 

Κατέληξε στην Αθήνα η 30χρονη που είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να περπατά στη Λακωνία με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα με το αλκοόλ.«Απεβίωσε με κύρωση του ήπατος. Κατέστρεψε με το πιόμα τα πάντα», είπε ο πατέρας της, μιλώντας στο Star.

«Έπρεπε εγώ να ψάξω που πηγαίνει και κλέβει; Θα μπορούσα στα 67 μου να τρέχω πίσω από την κόρη μου. Όταν ενημέρωνα την αστυνομία, μου έλεγαν ότι είναι ενήλικη», συνέχισε.

Ο πατέρας της 30χρονης αποκάλυψε ότι είχε νοσηλευτεί για έξι μήνες στο Δρομοκαϊτειο πριν από 10 χρόνια.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε δέσει τα χέρια της κοπέλας πισθάγκωνα. «Την έδεσα γιατί χτύπησε την γυναίκα μου, τραβώντας της τα μαλλιά και της έριχνε σφαλιάρες. Η γυναίκα μου είναι ευπαθής, έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον να προστατεύσω τη γυναίκα μου, τον εαυτό μου ή το παιδί μου; Όταν είμαι σε έξαρση, μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να με κόψει φέτες».

«Δεν καίγομαι για την αποκατάσταση του ονόματος μου, καίγομαι που έχασα το παιδί μου», κατέληξε.

