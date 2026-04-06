ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:37
06.04.2026 16:21

Πατέρας 30χρονης που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα: Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική, μπορούσε να γίνει επικίνδυνη 

lakonia (1)

Κατέληξε στην Αθήνα η 30χρονη που είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να περπατά στη Λακωνία με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Ο πατέρας της υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα με το αλκοόλ.«Απεβίωσε με κύρωση του ήπατος. Κατέστρεψε με το πιόμα τα πάντα», είπε ο πατέρας της, μιλώντας στο Star.  

«Έπρεπε εγώ να ψάξω που πηγαίνει και κλέβει; Θα μπορούσα στα 67 μου να τρέχω πίσω από την κόρη μου. Όταν ενημέρωνα την αστυνομία, μου έλεγαν ότι είναι ενήλικη», συνέχισε.

Ο πατέρας της 30χρονης αποκάλυψε ότι είχε νοσηλευτεί για έξι μήνες στο Δρομοκαϊτειο πριν από 10 χρόνια. 

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε δέσει τα χέρια της κοπέλας πισθάγκωνα. «Την έδεσα γιατί χτύπησε την γυναίκα μου, τραβώντας της τα μαλλιά και της έριχνε σφαλιάρες. Η γυναίκα μου είναι ευπαθής, έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον να προστατεύσω τη γυναίκα μου, τον εαυτό μου ή το παιδί μου; Όταν είμαι σε έξαρση, μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να με κόψει φέτες».

«Δεν καίγομαι για την αποκατάσταση του ονόματος μου, καίγομαι που έχασα το παιδί μου», κατέληξε. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

SYRIZA_LOGO_FILE
kostas-tsoukalas
depp rum
artemis selini 654- new
Marousi
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
iran_new
SYRIZA_LOGO_FILE
kostas-tsoukalas
depp rum
