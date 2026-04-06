Πειραιάς: 66χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα – Κατέληξε στα κρατητήρια

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) αστυνομικοί στον Πειραιά, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης σχετικά με παράνομη στάθμευση. Κατά τη διάρκεια της βεβαίωσης της παράβασης, ο 66χρονος, ιδιοκτήτης του οχήματος, φέρεται να επιχείρησε να παρεμποδίσει τη διαδικασία, προκαλώντας φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης, ενώ παράλληλα εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και σωματική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
