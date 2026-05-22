ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
22.05.2026 12:06

Αγωνία στον Όλυμπο: Αγνοείται για τρίτη μέρα 25χρονος Ισπανός ορειβάτης

Πού οφείλονται τα συνεχή ατυχήματα ορειβατών στον Όλυμπο; «Με τσιγάρο στο χέρι κάποιοι επιχειρούν ν
Σε πλήρη εξέλιξη είναι για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Τρίτη (20/5) κατά τη διάρκεια ανάβασης.

Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα του καιρού παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια των Αρχών.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, ο νεαρός φέρεται να αναχώρησε από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για ανάβαση σε τόσο απαιτητικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του 25χρονου ενημέρωσαν τις ελληνικές Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Όπως ανέφεραν, ο γιος τους τούς είχε γνωστοποιήσει ότι θα επιχειρούσε ανάβαση προς τον Μύτικα, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν υπήρξε κανένα σημάδι ζωής.

Στις χθεσινές έρευνες συμμετείχαν 20 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, μαζί με δύο εθελοντές διασώστες και τρία drones, τα οποία πραγματοποίησαν εκτεταμένες πτήσεις πάνω από τις κορυφές του Ολύμπου, ερευνώντας κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο αγνοούμενος ορειβάτης.

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό – Ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

