Σε πλήρη εξέλιξη είναι για τρίτο 24ωρο η επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Τρίτη (20/5) κατά τη διάρκεια ανάβασης.

Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα του καιρού παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια των Αρχών.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, ο νεαρός φέρεται να αναχώρησε από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για ανάβαση σε τόσο απαιτητικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του 25χρονου ενημέρωσαν τις ελληνικές Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Όπως ανέφεραν, ο γιος τους τούς είχε γνωστοποιήσει ότι θα επιχειρούσε ανάβαση προς τον Μύτικα, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν υπήρξε κανένα σημάδι ζωής.

Στις χθεσινές έρευνες συμμετείχαν 20 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, μαζί με δύο εθελοντές διασώστες και τρία drones, τα οποία πραγματοποίησαν εκτεταμένες πτήσεις πάνω από τις κορυφές του Ολύμπου, ερευνώντας κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο αγνοούμενος ορειβάτης.

Διαβάστε επίσης:

Μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική: Το ΕΛΚΕΘΕ αποκλείει φυσική προέλευση από τον Σαρωνικό

Χειροπέδες σε 23χρονο στη Θεσσαλονίκη – Κατηγορείται ότι θώπευσε νεαρή μέσα σε λεωφορείο

Χανιά: Τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα