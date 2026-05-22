ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone του 2026 EuroLeague Final Four Athens!

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά φέτος στην Αθήνα και η ΕΥΔΑΠ δίνει δυναμικό «παρών» στη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή της Ευρώπης, ως χορηγός του 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad!

Πόσο δυνατοί είστε στον αγώνα για την εξοικονόμηση νερού; Επισκεφτείτε το περίπτερο της ΕΥΔΑΠ και δοκιμάστε τις ικανότητές σας στο “Save the Drop”, ένα διαδραστικό παιχνίδι ταχύτητας και αντίδρασης, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει για να σώσετε πολύτιμες σταγόνες νερού και να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση!

Και επειδή κάθε μεγάλη προσπάθεια αξίζει την επιβράβευσή της, όσοι μπουν στο παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα, ενώ αναμνηστικά θα περιμένουν τους επισκέπτες της ΕΥΔΑΠ, για να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από την εμπειρία του Final Four.

Έως την Κυριακή 24 Μαΐου, η ΕΥΔΑΠ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη EuroLeague FanZone για μία εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, ένταση και διασκέδαση!

Γιατί στο Final Four δεν χρειάζεσαι μόνο καλό σουτ. Χρειάζεσαι ταχύτητα, καλά αντανακλαστικά και ομαδικό πνεύμα!

📍 Ζάππειο Μέγαρο – EuroLeague FanZone

🗓 22 – 24 Μαΐου 2026 | 11:00 – 23:00

Η κερκίδα στήνεται στο Ζάππειο. Το παιχνίδι ξεκινά.

Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα!