Συνελήφθη η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι το οποίο διακομίστηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις.

«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη» τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης.

Η μητέρα του κοριτσιού, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα του παιδιού.

