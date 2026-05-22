Θεσσαλονίκη: Νταλίκα έπεσε σε κανάλι στη Χαλάστρα – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του.

Όλα συνέβησαν στις 11:00 το πρωί, όταν για άγνωστη αιτία νταλίκα εξετράπη της πορείας της στο 491 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών και κατέληξε σε κανάλι στο ύψος της Xαλάστρας.

Ο οδηγός σκαρφάλωσε και βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» ελαφρά τραυματισμένος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

