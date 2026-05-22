Μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική: Το ΕΛΚΕΘΕ αποκλείει φυσική προέλευση από τον Σαρωνικό

Η έντονη δυσοσμία που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής την περασμένη Τρίτη εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο η προέλευσή της να σχετίζεται με φυσικά φαινόμενα στον Σαρωνικό Κόλπο.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έπειτα από μετρήσεις και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή ανοξικών συνθηκών στον Εσωτερικό Σαρωνικό που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο.

Το ΕΛΚΕΘΕ υπενθυμίζει ότι παρακολουθεί διαχρονικά την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων περιοχών του Σαρωνικού, της Ελευσίνας, των Μεγάρων και του Νότιου Ευβοϊκού, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών, μεταξύ άλλων και με την ΕΥΔΑΠ. Οι έρευνες εντάσσονται τόσο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των υδάτων όσο και στη συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Ψυττάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ωκεανογραφικό σκάφος «Αιγαίο» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό στις 10 και 19 Μαΐου 2026, με τη δεύτερη να συμπίπτει χρονικά με την εμφάνιση της δυσοσμίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κατά τις μετρήσεις δεν καταγράφηκαν φαινόμενα που να παραπέμπουν σε σοβαρή θαλάσσια υποβάθμιση, ούτε εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις υδρόθειου ικανές να δικαιολογήσουν την ένταση και την έκταση της οσμής.

Παράλληλα, τα έως τώρα στοιχεία δεν δείχνουν ανάπτυξη φυτοπλαγκτού ή διαδικασίες αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή δύσοσμων αερίων, ενώ αποκλείεται και το ενδεχόμενο ανάβλυσης ανοξικών μαζών από τον βυθό προς την επιφάνεια, καθώς τα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα δεν στηρίζουν ένα τέτοιο σενάριο.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις εμφανίζονται καθησυχαστικές σε ό,τι αφορά την κατάσταση του Σαρωνικού, η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Το ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και έχουν ήδη προγραμματίσει νέα στοχευμένη δειγματοληψία για τις 26 Μαΐου 2026, τόσο στον Σαρωνικό όσο και στον Κόλπο της Ελευσίνας.

