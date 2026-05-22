Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές στην Κρήτη για μία 52χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή στα Χανιά.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα βρισκόταν στο νησί μαζί με τον σύντροφό της για ολιγοήμερες διακοπές. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (21/5), όταν ενώ βρίσκονταν σε παραλία των Χανίων, η 52χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ενημέρωσε τον σύντροφό της ότι θα επέστρεφε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να ξεκουραστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν εκείνος πήγε στο δωμάτιο, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισής του εξετάζει ο Άρειος Πάγος

Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τα ασανσέρ: Ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα απογραφή

Σοβαρό τροχαίο στο Σχηματάρι – Τρεις τραυματίες (videos/photos)