Σοβαρό τροχαίο στο Σχηματάρι – Τρεις τραυματίες (videos/photos)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με το eviaonline, από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην έξοδο του Σχηματαρίου, όταν ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Χαλκίδα ξέφυγε της πορείας του, χτύπησε στο διαχωριστικό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει προς Αθήνα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα δύο αυτοκίνητα που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους.

Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του τροχαίου ατυχήματος.

