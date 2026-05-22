Καιρικό «Θερμικό» εξπρές: Ήλιος – ομπρέλα – συννεφιά

Ο φετινός Μάιος έχει βαλθεί να μας τρελάνει, αναγκάζοντάς μας να έχουμε πάντοτε μαζί μια ζακέτα και μια ομπρέλα, καθώς το να κανονίσει κανείς οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα μοιάζει πλέον με ακατόρθωτο γρίφο.

Αιτία για όλη αυτή την καιρική παράνοια είναι η έντονη θερμική αστάθεια. Για να το εξηγήσουμε με λίγη θεωρία, το φαινόμενο αυτό προκαλείται επειδή έχουν εγκλωβιστεί ψυχρές αέριες μάζες ψηλά στην ατμόσφαιρα. Καθώς το έδαφος θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο θερμός και υγρός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω και, μόλις συναντήσει αυτές τις ψυχρότερες μάζες, συμπυκνώνεται γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη ανάπτυξη εντυπωσιακών νεφών που φέρνουν ξαφνικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές όπου η ανύψωση του αέρα γίνεται ακόμη πιο γρήγορα. Όλη αυτή η διαδικασία εξελίσσεται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ευνοώντας παράλληλα και τη δημιουργία συστημάτων χαμηλών πιέσεων.

Το θετικό με τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι λειτουργούν ευεργετικά για τη φύση, καθώς ποτίζουν με πολύτιμη υγρασία τα εδάφη μας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, καθίζουν τη γύρη και ξεπλένουν την ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Πρόκειται για καθαρά ποτιστικές βροχές που δεν δημιουργούν προβλήματα, με εξαίρεση βέβαια τις περιοχές όπου οι καταιγίδες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, οι οποίες μπορούν να πληρώσουν και να επηρεάσουν αρνητικά τις καλλιέργειες.

Για σήμερα, το σκηνικό ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις θερμές μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και θα σημειωθούν ψιλόβροχα, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε όλα σχεδόν τα ηπειρωτικά, αλλά και στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη. Τα φαινόμενα θα είναι σαφώς πιο έντονα στα ορεινά, όπου υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση με τη νύχτα να κλείνει με ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά και τα 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στους 23 με 25°C σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ενώ θα αγγίξει τους 26-27°C στην Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Στα θερμότερα σημεία της ημέρας, ο υδράργυρος θα δείξει 26-27°C στη Χαλκίδα, την Κατερίνη, τη Χαλάστρα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα και την Άρτα. Στον αντίποδα, το πρωί και το βράδυ η ψύχρα στα ορεινά θα είναι τσουχτερή, με τις ελάχιστες τιμές να πέφτουν στους 7°C στο Τσεπέλοβο, τους 8°C στην Κόνιτσα, τους 10°C στο Καρπενήσι και τα Ιωάννινα, και τους 12°C στην Πτολεμαΐδα και τη Σπάρτη.

Στην Αττική ο ήλιος θα κυριαρχεί μέχρι το μεσημέρι, αλλά στη συνέχεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν βροχές, μπόρες και πιθανές σποραδικές καταιγίδες, πριν ο καιρός βελτιωθεί ξανά προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά την πρωινή λιακάδα, το μεσημέρι θα φέρει αυξημένες συννεφιές με βροχές, μπόρες και πιθανές καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Ο Βαρδάρης θα πνέει έως 5 μποφόρ, ενώ αργότερα θα εξασθενήσει, με τον υδράργυρο να αγγίξει τους 26-27°C.

Το μαγιάτικο βροχερό μοτίβο θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή με το ίδιο ακριβώς σενάριο θερμικών φαινομένων στα ηπειρωτικά, όμως το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει, καθώς έρχονται πολύ πιο γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο, στα ανατολικά τμήματα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, τα οποία όμως γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Αιγαίο από το απόγευμα στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, φτάνοντας τους 22 με 23°C στα νησιά και τους 24 με 26°C στην υπόλοιπη χώρα.

Την Κυριακή, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος στα ανατολικά, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά, η ημέρα θα ξεκινήσει με σχεδόν αίθριο καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν ξανά, φέρνοντας τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να παραμένει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Συνολικά, μας περιμένει ένα τριήμερο με κλασικά ανοιξιάτικα φαινόμενα, χωρίς τίποτα το ακραίο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πόσο όμορφα αλλοπρόσαλλος μπορεί να γίνει ο Μάιος πριν παραδώσει τη σκυτάλη στο σταθερό καλοκαίρι.

