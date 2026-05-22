Podcast – Παταγονία, Γη του πυρός: Ταξίδι στην άκρη του κόσμου

Στην άκρη της Αργεντινής, στα σύνορα με τη Χιλή, και στην άκρη του κόσμου, γενικά, βρίσκεται η Ουσουάια, η πρωτεύουσα της περίφημης Γης του πυρός, κάτω από τον πορθμό του Μαγγελάνου.

Επιγράφεται «η πόλη στην άκρη του κόσμου» και από το σημείο αυτό ξεκινούν οι πανάκριβες περιηγήσεις στην Ανταρκτική. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την εξερεύνηση, θα αρκεστείτε να κάνετε μια βόλτα, γύρω από το νησί, με ένα από τα πλοιάρια, τα οποία εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό. Θα θαυμάσετε ένα υποκατάστατο του «φάρου στην άκρη του κόσμου», κατά Ιούλιο Βερν, φώκιες και θαλάσσιους ελέφαντες, ν’ αράζουν στον ήλιο, με το γκρίζο τρίχωμά τους και τη δυσοσμία τους. Κάποτε νησί για φυλακισμένους, σήμερα νησί για τουρίστες, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται ετησίως.

Όπως πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των επισκεπτών στην Παταγονία. Με τις απελευθερωτικές ανοιχτές εκτάσεις, αλλά κυρίως τον μεγαλύτερο παγετώνα του πλανήτη, τον Περίτο Μορένο, αποτελεί σταθερά έναν τόπο «επίδειξης» των δυνατοτήτων της φύσης. Κομμάτια πάγου, που καταρρέουν στα νερά μιας λίμνης και με τη δυνατότητα να περπατήσει κάποιος στην ανάγλυφη επιφάνειά του, δεν θα σταματήσει ν’ αποτελεί έναν μαγνητικό πόλο έλξης, για όσους αναζητούν σημεία μοναδικότητας αυτής της γης.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μαρία Κίτσου: «Χρόνια φωνάζω, θέλω έναν κωμικό ρόλο. Είμαι κωμικιά!»

Podcast – Πάνος Σόμπολος: «Αν κανείς κρατάει όπλο, η φυλακή και ο τάφος είναι η συνέχεια»

Podcast – Μίλτος Πασχαλίδης: «Τα τραγούδια μου για 35 χρόνια, είναι η στέγη μου και η τροφή μου»