search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:22
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

16.05.2026 07:20

Podcast – Μίλτος Πασχαλίδης: «Τα τραγούδια μου για 35 χρόνια, είναι η στέγη μου και η τροφή μου»

16.05.2026 07:20
PODCAST PASXALIDIS SITE 16.05

Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει τρεις μεγάλες συναυλίες που συμπυκνώνουν όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στα 31 χρόνια δισκογραφίας του και στα 35 χρόνια στον χώρο, με συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα τραγούδια του είναι η στέγη και η τροφή του. Τόνισε ότι και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το καλλιτεχνικό σύμπαν του: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία. Την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι όλοι μαζί κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο, να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «ξημερώματα».

Ο τραγουδοποιός μίλησε ακόμα και για τους νέους καλλιτέχνες που δημιουργούν και παρουσιάζουν αξιόλογες δουλειές. Σχετικά με τα δικά του τραγούδια, είπε ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δίσκου. Χαριτολογώντας είπε: «Καλλιτεχνικά είμαι σε φάση μπουφέ, τσιμπολογάω, δεν φτιάχνω δείπνο!».

Διαβάστε επίσης

Podcast – Κάννες, έξω από τις… «Κάννες»

Podcast – Υρώ Μανέ: «Δεν διχάζομαι στις δουλειές μου, είμαι μονομανής»

Podcast – Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Είμαι περίεργος άνθρωπος. Εξερευνώ τη ζωή, δεν μένω στα κεκτημένα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

touristes kerkyra 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός 2026: Το σαφάρι της ακρίβειας – Λιγότερες μέρες, περισσότερα ευρώ για τους ξένους επισκέπτες»

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Ρίχνει στη «μάχη» τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

plakias karystianou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για Καρυστιανού: «Τολμά να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή αυτή που τον αθώωσε; Υποκρισία»

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:13
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

1 / 3