Podcast – Μίλτος Πασχαλίδης: «Τα τραγούδια μου για 35 χρόνια, είναι η στέγη μου και η τροφή μου»

Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει τρεις μεγάλες συναυλίες που συμπυκνώνουν όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στα 31 χρόνια δισκογραφίας του και στα 35 χρόνια στον χώρο, με συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα τραγούδια του είναι η στέγη και η τροφή του. Τόνισε ότι και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το καλλιτεχνικό σύμπαν του: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία. Την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι όλοι μαζί κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο, να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «ξημερώματα».

Ο τραγουδοποιός μίλησε ακόμα και για τους νέους καλλιτέχνες που δημιουργούν και παρουσιάζουν αξιόλογες δουλειές. Σχετικά με τα δικά του τραγούδια, είπε ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δίσκου. Χαριτολογώντας είπε: «Καλλιτεχνικά είμαι σε φάση μπουφέ, τσιμπολογάω, δεν φτιάχνω δείπνο!».

