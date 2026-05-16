Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Προς κατάργηση οι Πανελλαδικές
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μόνο η Ν.Δ. μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά
ΕΣΤΙΑ: Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μητσοτάκης: Σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: ΝΔ Τα μυστικά ενός συνεδρίου – Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο
ΚONTRA: 50% κάτω οι κρατήσεις καμπανάκι για τον Τουρισμό
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι “τορπίλες” στο καλάθι των νοικοκυριών
