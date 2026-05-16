Τρόμος στην Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος μετά από επίθεση καρχαρία

Ένας άνδρας γύρω στα τριάντα βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) στην ακτή της νήσου Ρότνεστ η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ, διευκρίνισε εκπρόσωπος της τοπικης πτέρυγας της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών St. John Ambulance.

#Breaking: A man in his thirties has been attacked by a shark off Rottnest Island, on Perth's coast.https://t.co/YDQ5EDBO43 — ABC News (@abcnews) May 16, 2026

«Το ελικόπτερο των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκεται εκεί, στο πλευρό της αστυνομίας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της νήσου», πρόσθεσε.

