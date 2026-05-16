Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

Στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας φαίνεται να καταλήγουν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την 24χρονη που έπεσε από τον 70 όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας, που ειδοποίησε τις Αρχές ζητώντας βοήθεια, στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς υποστήριξε πως εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπάνιο. Η σύντροφός του, φέρεται να είπε, τού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά. Βγήκε στο μπαλκόνι και από εκεί βρέθηκε στο κενό. Ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης. Το διαμέρισμα δεν είχε την παραμικρή εικόνα αναστάτωσης που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι είχε γίνει ενας τσακωμός.

Γείτονες του ζευγαριού είπαν στην Αστυνομία πως δεν άκουσαν φωνές, καβγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Μάλιστα, έκαναν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και το ερώτημα τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά που η 24χρονη βγήκε στη βεράντα αναπάντητο.

