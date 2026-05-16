search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 09:03

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

16.05.2026 09:03
tzaneio nosokomeio 99- new

Στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας φαίνεται να καταλήγουν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την 24χρονη που έπεσε από τον 70 όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας, που ειδοποίησε τις Αρχές ζητώντας βοήθεια, στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς υποστήριξε πως εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπάνιο. Η σύντροφός του, φέρεται να είπε, τού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά. Βγήκε στο μπαλκόνι και από εκεί βρέθηκε στο κενό. Ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης. Το διαμέρισμα δεν είχε την παραμικρή εικόνα αναστάτωσης που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι είχε γίνει ενας τσακωμός.

Γείτονες του ζευγαριού είπαν στην Αστυνομία πως δεν άκουσαν φωνές, καβγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Μάλιστα, έκαναν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και το ερώτημα τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά που η 24χρονη βγήκε στη βεράντα αναπάντητο.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Τα κάνει …μούσκεμα – Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και αφρικανική σκόνη

Σοβαρές προκλήσεις για τη συνοριακή Ελλάδα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Αρκεσίνη Αμοργού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

touristes kerkyra 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός 2026: Το σαφάρι της ακρίβειας – Λιγότερες μέρες, περισσότερα ευρώ για τους ξένους επισκέπτες»

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Ρίχνει στη «μάχη» τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

plakias karystianou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για Καρυστιανού: «Τολμά να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας για Καραμανλή αυτή που τον αθώωσε; Υποκρισία»

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:13
germania_asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17

Yalco Trading
BUSINESS

YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της

1 / 3