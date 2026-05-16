Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη

Η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», δεν ήταν μόνο ένας απολογισμός της επταετίας ούτε μόνο ένα κλασικό προεκλογικό μανιφέστο που απευθύνονταν σε βουλευτές και κομματικά στελέχη.

Ήταν, στην πραγματικότητα, ένα πυκνό πολιτικό κείμενο που πάτησε σε τέσσερις παράλληλους άξονες, καθένας από τους οποίους απαντούσε σε διαφορετικό ακροατήριο, μέσα και έξω από το Metropolitan Expo. Με τη ρητή αναφορά σε εκλογές το 2027 και σε μια «νέα εθνική αποστολή», ο πρωθυπουργός ουσιαστικά σήμανε την έναρξη ενός του προεκλογικού αγώνα από το ίδιο το βήμα του συνεδρίου. Άλλωστε ο κ.Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε όλους τους συνέδρους είπε καθαρά “Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023”

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του επέλεξε μια κινηματογραφική αντιπαραβολή του τότε και του τώρα. Επανέφερε την εικόνα της δεκαετίας του 2010, με την ανεργία στο 25% και τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό, και την έφερε δίπλα στη σημερινή, ανεργία στο 8%, στις 600.000 νέες θέσεις εργασίας, κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ, επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και Έλληνας επικεφαλής του Eurogroup. Οι αναφορές στα Rafale, στα αναβαθμισμένα F-16, στον «Κίμωνα» και στις φρεγάτες Belharra λειτούργησαν ως δεύτερη ραχοκοκαλιά του απολογισμού, αυτή της εθνικής ισχύος. Ο κ.Μητσοτάκης παραδέχθηκε καθυστερήσεις και αστοχίες και χρησιμοποίησε τη φράση «λυπάμαι και θυμώνω» για την ακρίβεια, ρητορικό σχήμα που στοχεύει να αδειάσει την κριτική της αντιπολίτευσης πριν αυτή εκτοξευθεί.

Ο δεύτερος άξονας είναι η απάντηση στο «γιατί» μια τρίτη τετραετία. Το επιχείρημα χτίστηκε σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι συνέχειας, με τη φράση ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει πως η χώρα δεν ρισκάρει να γυρίσει «τρεις τετραετίες πίσω». Το δεύτερο είναι επιχείρημα κρίσιμης ώρας, με την εικόνα του «τριψήφιου τηλεφώνου στις 3 το πρωί» και την υπενθύμιση ότι τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο είναι η εξαγγελία ατζέντας. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το «τρίγωνο» της επόμενης κυβερνητικής θητείας, με τη μία πλευρά να ορίζεται από την οικονομία και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη δεύτερη από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, και την τρίτη από τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με αλλαγές σε τουλάχιστον 30 άρθρα, κόφτη δαπανών, επιστολική ψήφο εντός Ελλάδος και επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης εκτός κυβερνητικού ελέγχου. «Όσα κατακτήσαμε, δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια» ήταν η φράση κλειδί. Η εντολή που ζητά, προειδοποίησε, δεν θα είναι εντολή επανάπαυσης, αλλά «εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς».

Ο τρίτος άξονας είναι ο πιο εσωστρεφής. Ο κ.Μητσοτάκης ήθελε να στείλει μήνυμα ενότητας σε ένα ακροατήριο που τους τελευταίους μήνες δοκιμάστηκε από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, την απουσία Κώστα Καραμανλή, τις εντάσεις Βορίδη και άλλων βουλευτών για το επιτελικό κράτος και τη συσσωρευμένη γκρίνια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η φράση «σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα συστράτευσης, τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία» ήταν η ευθεία απάντηση στην εσωκομματική περιπέτεια. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν έχει την απαίτηση να μη θυμώνουν οι ψηφοφόροι του 2019 και του 2023 και τους κάλεσε «να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές». Όταν επανέλαβε ότι η ΝΔ είναι «ευρύ ρεύμα προόδου», μακριά από ταμπέλες, χωρίς αλαζονεία και έπαρση, μιλούσε ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις, στους κεντρώους ψηφοφόρους και στα ίδια τα στελέχη της παράταξης.

Ο τέταρτος άξονας αφορά τη χαρτογράφηση της αντιπολίτευσης. Ο Μητσοτάκης πέρασε από τη γενική αναφορά στο κενό σε ονομαστική στόχευση. Επανέλαβε ότι «το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος». Χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «αδιάβαστο», υπενθύμισε ότι η Χαριλάου Τρικούπη καταψηφίζει ακόμη και άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης με τα οποία ταυτίζεται, και επανέφερε τη μνήμη των κλειστών τραπεζών του 2015 σχολιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκρότησε έτσι την εικόνα ενός «πολύχρωμου μετώπου που λέει όχι σε όλα και ναι στο τίποτα», μιας ετερόκλητης αντιπολίτευσης χωρίς κυβερνητική πρόταση, που βρίσκει διέξοδο στην τοξικότητα.

Η συνολική εικόνα της ομιλίας είναι αυτή ενός πρωθυπουργού που γνωρίζει πως η τρίτη τετραετία δεν είναι αυτονόητη και που την προετοιμάζει από τώρα, με αφήγημα απολογιστικό στο πρώτο επίπεδο, στρατηγικό στο δεύτερο, ενωτικό στο εσωτερικό της παράταξης και επιθετικό απέναντι σε μια αντιπολίτευση που δεν αναγνωρίζει ως πραγματικό συνομιλητή.

