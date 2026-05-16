Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση 3 ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, μετά από καταγγελία.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ πήγαν χτες, Παρασκευή στην οδό Κέρκυρας και βρήκαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι με τα 6 παιδιά.

Οι ημεδαποί γονείς των παιδιών ηλικίας 31 και 36 ετών συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για απολογία.

Τα τρία αδελφάκια έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο Παίδων ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το ΕΡΤNews.

