ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:30
16.05.2026 10:24

Θεσσαλονίκη: 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη – Τέσσερις τραυματίες

Επεισόδιο με τραυματισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στη Νικόπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο αρκετά από τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

