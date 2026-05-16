Οι… παλιές αγάπες

Για όσους δεν το θυμούνται, κατά το διάστημα 2015 – 2019, επικεφαλής της Κ.Ο. του ΕΛΚ ήταν ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος είχε συγκρουστεί ουκ ολίγες φορές με την τότε ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Τα χρόνια πέρασαν, ο Βέμπερ είναι πλέον πρόεδρος του ΕΛΚ, στην Ελλάδα κυβέρνηση είναι η ΝΔ, αλλά ο Βαυαρός πολιτικός… δεν ξεχνάει: έτσι, στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά – απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη – ότι «μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και της επικίνδυνης διακυβέρνησης Τσίπρα, πήρες μια στάσιμη χώρα και την μετέτρεψες σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης».

Δεν ξεχνά ο Μάνφρεντ…

Διαβάστε επίσης:

Νέα Δημοκρατία: Το συνέδριο, η ομιλία Μητσοτάκη και το …παράθυρο

Συνέδριο ΝΔ: Πώς… στόλισε Ανδρουλάκη και Τσίπρα ο Μητσοτάκης

Στη ναυτική βάση της Σούδας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Photos)











