Συνέδριο ΝΔ: Πώς… στόλισε Ανδρουλάκη και Τσίπρα ο Μητσοτάκης

Από έναν… καλό λόγο επιφύλαξε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ τόσο για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όσο και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είχε σκοπό να αναφερθεί εκτενώς στην αντιπολίτευση αλλά στα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησής του, ωστόσο δεν απέφυγε τον πειρασμό να σχολιάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτακης επισήμανε ότι το μόνο που κατάλαβε ο πρώην πρωθυπουργός από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες.

Μάλιστα, για τον κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός επιφύλαξε ένα ακόμη… καρφάκι σε άλλο σημείο της ομιλίας του: «Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για «θεριστές», όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό – τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας – Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά – υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην προεκλογική εκδήλωση στο Χαλάνδρι είχε πει χαρακτηριστικά: «Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας τουθερισμού».

