Αποστόλης Τότσικας: «Προσπαθώ να είμαι full-time μπαμπάς – Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αξίες και ήθος»

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως πατέρας στο μεγάλωμα των παιδιών του μαζί με τη σύζυγό του αναφέρθηκε ο Αποστόλης Τότσικας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ηθοποιός, μιλώντας στην Super Κατερίνα, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στην αρχή, καθώς τα παιδιά είναι δίδυμα και ο χαμένος ύπνος σε καθημερινή βάση είχε αρχίσει να επηρεάζει το μυαλό του.

Πλέον ο Αποστόλης Τότσικας τόνισε ότι με τη Ρούλα Ρέβη εστιάζουν στο μεγάλωμά τους δίνοντας βάση στο αξιακό κομμάτι και στο ήθος, τα οποία τείνουν να χαθούν σταδιακά, όπως ανέφερε.

«Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ»

Ο ηθοποιός εξήγησε πως όταν γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη του, λόγω δουλειάς έκανε πολλά ταξίδια στην Κύπρο και το βάρος έπεφτε στη σύζυγό του: «Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν και τα δύο μαζί. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουνα στην Κύπρο, γιατί έπαιζα στο “Μπρούσκο” οπότε τα περισσότερα ήταν πάνω στη Ρούλα. Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά».

Ο Αποστόλης Τότσικας αναφέρθηκε και στο πώς άλλαξε η ζωή του όταν έγινε πατέρας: «Όταν γίνεσαι γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση. Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου. Το σημαντικό είναι να αρχίσουν να μιλάνε, να ξέρεις γιατί κλαίνε», δήλωσε, τονίζοντας πως οι μαμάδες έχουν μία άλλη επικοινωνία με τα παιδιά στα πρώτα στάδια, καθώς θεωρεί πως οι μπαμπάδες συνειδητοποιούν αργότερα τον ρόλο τους και η επικοινωνία με τα παιδιά χτίζεται σταδιακά.

Ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε για το πως γνωρίστηκαν με τη Ρούλα Ρέβη και για τα χρόνια που είναι μαζί: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε σε μια φωτογράφιση και μετά ξαναβρεθήκαμε και αυτό ήταν. Είμαστε πολύ δεμένοι, είμαστε ομάδα με τη Ρούλα. Προσπαθούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να μεγαλώσουμε παιδιά με αξίες και με ήθος, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά έχει χαθεί, αλλά προσπαθούμε να είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών».

Όσον αφορά στην ανατροφή των παιδιών ο ηθοποιός είπε: «Θέλουμε τα παιδιά να είναι δυνατά στο μυαλό, να μην τους επηρεάζει τίποτα, να μην νιώθουν κατώτερα από αυτό που πραγματικά είναι. Να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να γίνονται ώριμοι μέσα από αυτά, και να μην τα παρατάνε. Πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς».

