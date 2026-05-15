search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 21:20

Αποστόλης Τότσικας: «Προσπαθώ να είμαι full-time μπαμπάς – Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αξίες και ήθος»

15.05.2026 21:20
totsikas revi paidia – new

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως πατέρας στο μεγάλωμα των παιδιών του μαζί με τη σύζυγό του αναφέρθηκε ο Αποστόλης Τότσικας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ηθοποιός, μιλώντας στην Super Κατερίνα, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στην αρχή, καθώς τα παιδιά είναι δίδυμα και ο χαμένος ύπνος σε καθημερινή βάση είχε αρχίσει να επηρεάζει το μυαλό του.

Πλέον ο Αποστόλης Τότσικας τόνισε ότι με τη Ρούλα Ρέβη εστιάζουν στο μεγάλωμά τους δίνοντας βάση στο αξιακό κομμάτι και στο ήθος, τα οποία τείνουν να χαθούν σταδιακά, όπως ανέφερε.

 «Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ»

Ο ηθοποιός εξήγησε πως όταν γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη του, λόγω δουλειάς έκανε πολλά ταξίδια στην Κύπρο και το βάρος έπεφτε στη σύζυγό του: «Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν και τα δύο μαζί. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουνα στην Κύπρο, γιατί έπαιζα στο “Μπρούσκο” οπότε τα περισσότερα ήταν πάνω στη Ρούλα. Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά».

Ο Αποστόλης Τότσικας αναφέρθηκε και στο πώς άλλαξε η ζωή του όταν έγινε πατέρας: «Όταν γίνεσαι γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση. Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου. Το σημαντικό είναι να αρχίσουν να μιλάνε, να ξέρεις γιατί κλαίνε», δήλωσε, τονίζοντας πως οι μαμάδες έχουν μία άλλη επικοινωνία με τα παιδιά στα πρώτα στάδια, καθώς θεωρεί πως οι μπαμπάδες συνειδητοποιούν αργότερα τον ρόλο τους και η επικοινωνία με τα παιδιά χτίζεται σταδιακά.

Ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε για το πως γνωρίστηκαν με τη Ρούλα Ρέβη και για τα χρόνια που είναι μαζί: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε σε μια φωτογράφιση και μετά ξαναβρεθήκαμε και αυτό ήταν. Είμαστε πολύ δεμένοι, είμαστε ομάδα με τη Ρούλα. Προσπαθούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να μεγαλώσουμε παιδιά με αξίες και με ήθος, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά έχει χαθεί, αλλά προσπαθούμε να είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών».

Όσον αφορά στην ανατροφή των παιδιών ο ηθοποιός είπε: «Θέλουμε τα παιδιά να είναι δυνατά στο μυαλό, να μην τους επηρεάζει τίποτα, να μην νιώθουν κατώτερα από αυτό που πραγματικά είναι. Να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να γίνονται ώριμοι μέσα από αυτά, και να μην τα παρατάνε. Πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς».

Διαβάστε επίσης:

Η Ελένη Μενεγάκη καλωσορίζει το καλοκαίρι – Οι selfies στο Instagram που ενθουσίασαν τους fans της

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

Ο Billy Idol θα τιμηθεί με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην τελετή των AMAs 2026





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

koytsoympas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Nα βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις – Να αχρηστευτεί κάθε παγίδα με παλιούς, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες»

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:25
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

1 / 3