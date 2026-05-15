Θεσσαλονίκη: 17χρονος μετέφερε παράτυπους μετανάστες με το πατίνι του 

Συνελήφθη 17χρονος Αιγύπτιος στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Ο 17χρονος επιχείρησε να μεταφέρει με το πατίνι του δύο παράνομους μετανάστες από Νεπάλ και Πακιστάν. Βλέποντας το τρικάβαλο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του έκαναν σήμα να σταματήσει στη Νεάπολη.

Εκείνος δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας ανάποδα στην Παναγίας Φανερωμένης, ενώ πέταξε από πάνω του έναν αναδιπλούμενο σουγία. Λίγο πριν την εκκλησία, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους εγκλώβισαν και τους ακινητοποίησαν.

Οι παράνομοι μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα πριν από δύο μέρες, διασχίζοντας τον Έβρο. Ο 17χρονος τους φιλοξενούσε προσωρινά στο διαμέρισμα του.

Ο Τούρκος διακινητής, που τους έφερε στην Ελλάδα, έδωσε χθες εντολή στον 17χρονο να τους μεταφέρει σε άλλο διαμέρισμα κι ο ανήλικος, επειδή δεν είχε άλλο χρησιμοποίησε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 17χρονος συνελήφθη και σήμερα παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του απάγγειλε κατηγορίες και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή.

