Κρήτη: Διεκόπη η δίκη για τον 3χρονο Άγγελο – Η αδελφή του 45χρονου «δείχνει» τη μητέρα

Διεκόπη, έπειτα από μια πολύωρη και φορτισμένη ακροαματική διαδικασία, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, η οποία συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου Κρήτης και θα επανεκκινήσει στις 2 Ιουνίου με νέες καταθέσεις μαρτύρων.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία περιλάμβανε νέες καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 3χρονο παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο, καθώς και όσα είχαν προηγηθεί στο σπίτι όπου διέμενε.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την Κρήτη, με τη διαδικασία να διεξάγεται σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα. Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης σημερινής διαδικασίας, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δικάσιμοι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου.

Η κατάθεση της 19χρονης γειτόνισσας

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο βήμα βρέθηκε νωρίτερα η 19χρονη γειτόνισσα, η οποία ανέφερε ότι άκουσε φωνές και μετέβη στο σπίτι για να βοηθήσει. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο κατηγορούμενος την κάλεσε να εισέλθει λέγοντας της «έλα, έλα μέσα» και της είπε ότι το παιδί είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι.

Η μάρτυρας παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως είπε, ξύπνησε από τις φωνές του κατηγορούμενου, τον οποίο χαρακτήρισε έντονα ταραγμένο. «Εγώ ξύπνησα από τις φωνές του, τόσο ταραγμένος ήταν. Πήγα και έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί για να βοηθήσω», είπε στο δικαστήριο.

Παράλληλα, περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως κοινωνικό άτομο που βοηθούσε τους γείτονες και, όπως σημείωσε, δεν είχε δει ποτέ επιθετική συμπεριφορά. Τόνισε, ακόμη, ότι ήταν προστατευτικός απέναντι στα παιδιά της γειτονιάς και ότι η ψυχολογική του κατάσταση είχε επηρεαστεί από τον θάνατο των γονιών του.

Επιπλέον, ανέφερε ότι γνώριζε για παλαιότερες εντάσεις μεταξύ του κατηγορούμενου και του πατέρα της, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες, ενώ έκανε λόγο και για δύσκολο διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο.

Αναφερόμενη στη μητέρα του Άγγελου, η μάρτυρας είπε ότι δεν της είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως είχε νοητική υστέρηση. Όπως κατέθεσε, είχε επισκεφθεί μία φορά το σπίτι για καφέ και είχε δει το παιδί να παίζει με τα αυτοκινητάκια του. «Το παιδί φαινόταν αγαπησιάρικο και του άρεσε να παίζει», είπε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της μητέρας προς το παιδί ήταν φυσιολογική και εντός ορίων. «Μπορεί να τον μάλωνε, αλλά μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι είχε παρατηρήσει στο παρελθόν μια γρατζουνιά στο παιδί, για την οποία της είχε ειπωθεί πως προήλθε από ατύχημα.

«Ο Άγγελος δεν πλησίαζε τη μητέρα του»

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση της αδελφής του 45χρονου κατηγορούμενου, η οποία περιέγραψε την εικόνα που, όπως υποστήριξε, είχε για τη σχέση του αδελφού της με τον μικρό Άγγελο.

Ανέφερε ότι είχε δει στενή σχέση μεταξύ τους, κάνοντας λόγο για περιστατικό όπου το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά του κατηγορούμενου, έπειτα από φραστικό επεισόδιο με τη μητέρα του. Όπως είπε, είχε ακούσει τον μικρό να τον αποκαλεί «μπαμπά».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε τη μητέρα του παιδιού μέσω τηλεφώνου, ενώ, σύμφωνα με όσα της είχε μεταφέρει ο αδελφός της, το παιδί είχε αποκτηθεί με άνδρα Ρομά και η οικογένεια της μητέρας δεν ενέκρινε τη σχέση. Όπως είπε, αρχικά είχε θετική εικόνα για εκείνη, ωστόσο στη συνέχεια ο κατηγορούμενος της ανέφερε ότι δεν φρόντιζε επαρκώς το παιδί.

Κατά την κατάθεσή της, σημείωσε ότι είχε δει μελανιά στο αυτί του Άγγελου, για την οποία η μητέρα είχε πει πως προήλθε από χτύπημα στο κρεβάτι.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα της είχε μεταφέρει ο αδελφός της, η μητέρα πίεζε το παιδί στο φαγητό και του μιλούσε έντονα, ενώ εκείνος της είχε κάνει παρατήρηση. Είπε επίσης ότι η μητέρα ύψωνε τη φωνή της προς το παιδί.

Η ίδια ανέφερε ότι είχε ρωτήσει τον αδελφό της γιατί δεν είχε ενημερώσει τους γονείς της μητέρας, με εκείνον να της απαντά πως αυτό είχε ήδη γίνει και ότι του είχαν ζητήσει να μην επαναληφθεί.

Περιγράφοντας τον κατηγορούμενο αδελφό της, υποστήριξε ότι ήταν ήρεμος άνθρωπος, χωρίς εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Για την ημέρα του περιστατικού, είπε ότι ενημερώθηκε από την πρώην σύζυγό του, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο, όπου όμως είχε ήδη συλληφθεί.

Ανέφερε ακόμη ότι τον είδε δύο ημέρες αργότερα στα κρατητήρια, όπου εκείνος της είπε ότι δεν είχε πειράξει το παιδί. Σε επόμενη επίσκεψη, όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος της περιέγραψε ότι το πρωί του συμβάντος η μητέρα άφησε το παιδί στο ισόγειο και στη συνέχεια εκείνος άκουσε θόρυβο και το είδε τραυματισμένο.

Η μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι ο αδελφός της φοβόταν μετά από απειλές που, όπως της είπε, είχε δεχθεί από τη μητέρα του παιδιού, η οποία τον είχε προειδοποιήσει πως θα τον καταγγείλει, αν την κατήγγειλε πρώτος.

«Ο Άγγελος δεν πλησίαζε τη μητέρα του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πολυήμερη διαδικασία

Η δίκη εξελίσσεται σε μαραθώνια διαδικασία, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν περισσότεροι από 35 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων γιατροί, διασώστες, συγγενικά πρόσωπα, γείτονες και άτομα από το περιβάλλον των κατηγορουμένων.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι καταθέσεις είχαν προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση, με γιατρούς και διασώστες να περιγράφουν την κρίσιμη κατάσταση του 3χρονου κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, αλλά και τις διαφορετικές εκδοχές που, όπως κατέθεσαν, δόθηκαν για τα τραύματά του.

Η γιατρός του ΕΚΑΒ, αναισθησιολόγος, είχε αναφέρει ότι το παιδί ήταν παγωμένο αλλά ζωντανό όταν το παρέλαβαν, ενώ σημείωσε ότι η μητέρα ανέφερε αρχικά πτώση και στη συνέχεια διαφορετικές αιτίες τραυματισμού. Περιέγραψε επίσης εικόνα σοβαρών κακώσεων και σημάδια που, όπως είπε, ενίσχυαν υποψίες κακοποίησης.

Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη στιγμή που το παιδί άνοιξε τα μάτια του όταν το φώναξε με το όνομά του, πριν χάσει ξανά την επαφή.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν λόγο για βαριά τραυματισμένο παιδί με πολλαπλές κακώσεις, ενώ γιατροί του νοσοκομείου περιέγραψαν ευρήματα που, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, παρέπεμπαν σε κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, ο επιμελητής της ΜΕΘ Παίδων είχε αναφέρει ότι τα τραύματα παρέπεμπαν καθαρά σε κακοποίηση, με δύο σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τραύματα στην πλάτη που θύμιζαν χτυπήματα με ζώνη ή βέργα, αλλά και εγκαύματα από τσιγάρο. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη το παιδί είχε δηλώσει ότι δεν είχε ξαναδεί παιδί σε τόσο βαριά κατάσταση.

Σημειώνεται ότι στο δικαστήριο έχουν ήδη ακουστεί και καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον των κατηγορουμένων. Η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η κόρη της δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και ότι της είχε πει πως το παιδί χτυπήθηκε από τον σύντροφό της. Αντίστοιχα, η αδελφή της έκανε λόγο για σχέση φόβου και ελέγχου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο η 27χρονη να χτυπούσε το παιδί.

Διαβάστε επίσης:

«Ξήλωσαν» δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων με κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία – 18 συλλήψεις (Photos/Video)

Προφυλακιστέοι οι 6 από τους 8 για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα – Υποστηρικτές τους συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο

Fraport: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια – Ποια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση











