Δεν χαμπαριάζει από Eurovision και τέτοια ο Alpha – Πάλι την υψηλότερη τηλεθέαση είχε την Πέμπτη (14/5)

Για τον Alpha χθες λες και ήταν… Τετάρτη! Απέσπασε την ίδια σε μέγεθος μερίδα τηλεθέασης με εκείνη της προηγούμενης ημέρας. Ήταν δε σχεδόν ίδια με εκείνη της ίδιας ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας. Και να σκεφτείτε πως χθες το βράδυ η ΕΡΤ1 μετέδωσε απευθείας από τη Βιέννη τον Β’ ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο συμμετείχε και η Κύπρος με το «Jalla» από την Antigoni και τελικά θα είναι παρέα με το «Ferto» και τον Akylas στον τελικό της τραγουδιστικής διαγωνιστικής διοργάνωσης της EBU.

Ελάχιστα επηρεάστηκε η επίδοση του Mega από τον συνολικό επαυξημένο χθεσινό ανταγωνισμό.

Το μερίδιο της ΕΡΤ1 υπερδιπλασιάστηκε, αυτή τη φορά, και ήταν σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο της προπερασμένης Πέμπτης.

Απώλεια σημαντική (2,2%) από τη μία ημέρα στην άλλη κατέγραψε η Nielsen στην επίδοση του ΑΝΤ1, καλά «κέρδη» (1,6%) κατάφερε ο ΣΚΑΪ και ελαφρά υποχώρηση είχε το Star.

Από την συνολική παρατήρηση των δεδομένων τηλεθέασης των καναλιών μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η αύξηση του μεριδίου της ΕΡΤ1 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μετακίνηση τηλεθεατών από τηλεοπτικές επιλογές διαφορετικές εκείνων των άλλων σταθμών εθνικής εμβέλειας.

