ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:45
15.05.2026 00:20

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

Πέρασε στον τελικό της Eurovision 2026 η συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη να δίνει νέο ραντεβού το Σάββατο.

Αυτές είναι οι χώρες που προκρίθηκαν

1.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
2.Ουκρανία: Leléka – Ridnym
3.Νορβηγία: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
4.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
5.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
6.Μάλτα: AIDAN – Bella
7.Κύπρος: Antigoni Buxton – Jalla
8.Αλβανία: Alis – Nân
9.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
10.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

Αζερμπαϊτζάν
Λουξεμβούργο
Αρμενία
Ελβετία
Λετονία

Το εκρηκτικό «Jalla» είναι ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, επιχειρώντας να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση που της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση.

Η κυπριακή αποστολή διεκδίκησε με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό, με τη σκηνική παρουσία και τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού να θεωρούνται από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, εμφανίστηκαν απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Από τη μάχη του πρώτου ημιτελικού, οι χώρες που θα βρεθούν στη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου είναι οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Bέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου, μόλις ξεκίνησε!

