«Ξήλωσαν» δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων με κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία – 18 συλλήψεις (Photos/Video)

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων με κοινή και συντονισμένη δράση, που αριθμούσαν συνολικά 24 μέλη και δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την υπόθεση συνελήφθησαν 18 άτομα ηλικίας 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37 και 40 ετών, ανάμεσά τους και ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί των οργανώσεων.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τρία μέλη που αναζητούνται, ενώ τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, με δύο εξ αυτών να φέρονται ως ηγετικά πρόσωπα της οργάνωσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει -κατά περίπτωση- αδικήματα όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εξαρτησιογόνων ουσιών και τελωνειακού κώδικα, καθώς και μαστροπεία, εκβίαση και απείθεια.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων συνεργάζονταν στενά σε όλα τα στάδια της παράνομης δραστηριότητάς τους, ενώ αρκετοί από αυτούς συνδέονταν και με συγγενικούς δεσμούς.

Η προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής αποκάλυψε ότι οι δύο οργανώσεις δρούσαν παράλληλα και με αλληλένδετο τρόπο, έχοντας ως βάση την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, ενώ η δράση τους φαίνεται να ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Το κύκλωμα με τις κλοπές οχημάτων και ο ρόλος του κλειδαρά

Την πρώτη εγκληματική ομάδα, που προχωρούσε σε κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική, διηύθυναν δύο κρατούμενοι φυλακών, με τη βοήθεια δύο υπαρχηγών που αναλάμβαναν τη μεταφορά των εντολών προς τα υπόλοιπα μέλη.

Οι υπαρχηγοί έδιναν κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, οι οποίοι υλοποιούσαν το επιχειρησιακό σχέδιο και προχωρούσαν στις κλοπές των οχημάτων.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα που νοίκιαζε άλλο μέλος της οργάνωσης, ενώ τα κλεμμένα οχήματα μεταφέρονταν σε κατοικίες που είχαν διαθέσει μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και κρατούμενος σε φυλακή.

Ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να είχε επαγγελματίας κλειδαράς που είχε στρατολογηθεί από την οργάνωση, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες γνώσεις για την κατασκευή κλειδιών.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση τα μέλη της «επέστρεψαν» στον ιδιοκτήτη το όχημά του, αφού πρώτα απαίτησαν και εισέπραξαν χρηματικό ποσό από αυτόν.

Η διακίνηση ναρκωτικών και οι πληρωμές μέσω IRIS

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και είχε ως αρχηγό έναν 31χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συμμετείχε παράλληλα και στην πρώτη οργάνωση, μαζί με άλλα μέλη.

Ο ίδιος φέρεται να είχε τον απόλυτο έλεγχο της λειτουργίας της ομάδας, καθορίζοντας την επιχειρησιακή τακτική και δίνοντας εντολές στα υπόλοιπα μέλη.

Σε σπίτι στη Θήβα, όπου φυλάσσονταν οι ναρκωτικές ουσίες, ο αρχηγός προχωρούσε στη συσκευασία των «πακέτων» προς πώληση και τα παρέδιδε στους βοηθούς-διακινητές, οι οποίοι είχαν αναλάβει τόσο τη μεταφορά, όσο και τις επαφές με τους πελάτες. Τα ραντεβού οργανώνονταν από τον ίδιο τον αρχικό και πραγματοποιούνταν συνήθως στην ίδια οικία.

Για την προστασία των ναρκωτικών, το σπίτι φυλασσόταν σε 24ωρη βάση από μέλη της οργάνωσης, ενώ οι διακινητές λειτουργούσαν αποκλειστικά βάσει των οδηγιών του αρχηγού και δεν ολοκλήρωναν καμία συναλλαγή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

Εκείνος καθόριζε, επίσης, τόσο τις τιμές πώλησης, όσο και τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας οι συναλλαγές να γίνονται μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS, σε λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και η οποία είχε ρόλο ταμία.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι η οργάνωση προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες από συνεργούς που κατοικούσαν σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από πυροκροτητή, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και φυτίλι,

30 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 20 κιλά και 610 γραμμάρια κάνναβης,

1 κιλό και 144 γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

11 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 805 γραμμάρια κοκαΐνης,

πυροβόλο όπλο,

67 φυσίγγια,

κάρτες SIM,

25 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητή συσκευή ανέπαφης αντιγραφής κλειδιών,

7 μαχαίρια,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),

μεταλλικό ρόπαλο,

χρυσαφικά,

2 σιδερογροθιές,

ρουχισμός,

7 τρίφτες και

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε κελιά φυλακών, όπου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με τη δράση των οργανώσεων. Παράλληλα, εντοπίστηκε φορτηγό που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 3 Φεβρουαρίου 2026 από την Ηλιούπολη και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Οι Αρχές κατέσχεσαν επίσης 11 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των παράνομων ενεργειών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 12 υποθέσεις κλοπών οχημάτων και εκβιάσεων σε Άλιμο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

