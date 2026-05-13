ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:27
13.05.2026 11:59

Υπόθεση 3χρονου Άγγελου: «Βρήκαμε το παιδί ξαπλωμένο και παγωμένο, η μητέρα αρνήθηκε να το βάλει στο ασθενοφόρο» κατέθεσε νοσηλεύτρια

Επιβαρυντική για την μητέρα του 3χρονου Αγγελου που πέθανε από βάναυση κακοποίηση στο Ηράκλειο, ήταν η κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ που πήγε να παραλάβει το παιδί από το σπίτι.

Η διασώστρια είπε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου όπου διεξάγεται η δίκη, ότι από την πρώτη στιγμή το πλήρωμα του ΕΚΑΒ είχε καταλήξει ότι το παιδί είτε είχε σηψαιμία, είτε είχε κακοποιηθεί.

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» είπε αρχικά σύμφωνα με το cretalive.

«Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε» πρόσθεσε για την μητέρα του 3χρονου.

«Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους» είπε ακόμη η μάρτυρας.

