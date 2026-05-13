«ΦΕΡΜΟΥΑΡ» – Το μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη για πρώτη φορά στο θέατρο, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το «Φερμουάρ» της Μανίνας Ζουμπουλάκη μεταφέρεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, σε μια παράσταση με ατμόσφαιρα noir και αιχμές μαύρης κωμωδίας, που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές μιας κοινωνίας όπου η εξουσία, η ανάγκη και ο φόβος μπλέκονται επικίνδυνα. Το έργο παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στις 25 και 26 Μαΐου και 8-9 Ιουνίου 2026 στις 20.30, στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάνης.

Ενα έγκλημα με θύμα τον Υπουργό Ανεργίας γίνεται η αφετηρία μιας αλυσίδας αποκαλύψεων και φέρνει κοντά πρόσωπα που προσπαθούν να κρατηθούν όρθια μέσα σε μια πραγματικότητα που διαρκώς μετακινεί τα όρια της ενοχής και της επιβίωσης.

Μια λαϊκή τραγουδίστρια, μια δημόσια υπάλληλος, μια σκηνοθέτρια, ένας μακιγιέρ και μια άνεργη μοδίστρα βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι στην ίδια υπόθεση — ο καθένας με τη δική του εκδοχή, το δικό του άλλοθι, τη δική του σιωπή.

Καθώς η ιστορία ξετυλίγεται, το προσωπικό και το πολιτικό γίνονται αξεχώριστα, ενώ η αλήθεια μοιάζει συχνά λιγότερο σημαντική από την ανάγκη να αντέξει κανείς.

Το «Φερμουάρ» δεν είναι μόνο ένα αστυνομικό μυστήριο. Είναι ένα έργο για τα όρια της ηθικής, για τις μικρές και μεγάλες ενοχές που κουβαλά ο καθένας και για το πώς η κοινωνική πίεση μπορεί να μετατρέψει τους ανθρώπους σε συνένοχους — ακόμη και μέσα από τη σιωπή τους.

Και όσο η υπόθεση προχωρά, το ερώτημα που μένει ανοιχτό δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε τον Υπουργό, αλλά τι θεωρεί τελικά ο καθένας σωστό και δίκαιο…

Γενική Είσοδος 12 ευρώ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ ΤΣΕΒΑ

ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΡΑΝΙΔΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ ΤΣΕΒΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

VIDEO DESIGN

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΗ (25,26/05), ΓΙΩΤΑ ΝΗΣΙΩΤΗ (08,09/06),

ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (25,26/05), ΦΕΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (08,09/06),

ΔΑΝΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΧΥΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗ, ΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΤΟΡΙΔΗΣ.