ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:30
Δολοφονία η εξαφάνιση της 57χρονης στη Στούπα το 2017 – Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της (Video)

Οκτώμισι χρόνια μετά την εξαφάνιση της 57χρονης Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα της Δυτικής Μάνης, η ελληνική Δικαιοσύνη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονίας από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια εξαφάνισε τη σορό της και διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ 16:00 και 21:00, στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή Καλογριά της Στούπας. Παρά το γεγονός ότι η σορός της 57χρονης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, οι δικαστικές Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του συζύγου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο, ενώ θεωρείται πλέον φυγόδικος και καταζητούμενος από τις ελληνικές διωκτικές Αρχές.

Το δικαστικό βούλευμα καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, σειρά αντιφάσεων και ψευδών ισχυρισμών του κατηγορούμενου, καθώς και προσπάθειες αποπροσανατολισμού των ερευνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη στάση που κράτησε μετά την εξαφάνιση της συζύγου του.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, 35 ημέρες μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο κατηγορούμενος εξέδωσε αμερικανικό διαβατήριο και στις 29 Νοεμβρίου 2017 αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη μέσω Μόσχας. Από τότε διέκοψε κάθε επαφή με τις ελληνικές Αρχές και δεν φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών.

Σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης είχαν παρουσιαστεί και στην εκπομπή της Αγγελική Νικολούλη, όπου είχαν μεταδοθεί τηλεφωνικές συνομιλίες της δημοσιογράφου με τον κατηγορούμενο, λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση. Σε αυτές, ο ίδιος υποστήριζε ότι η 57χρονη είχε φύγει οικειοθελώς, ενώ παραδεχόταν ότι το ζευγάρι είχε συχνούς καυγάδες.

Καταθέσεις συγγενικών προσώπων περιγράφουν επίσης έντονη ένταση στη σχέση του ζευγαριού. Η μητριά του κατηγορούμενου ανέφερε ότι η οικογένεια τον είχε βοηθήσει οικονομικά να ταξιδέψει στις ΗΠΑ μετά την εξαφάνιση, ενώ εξέφρασε την επιθυμία «να λάμψει η αλήθεια».

Η δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης, Γιάννα Παναγοπούλου, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε «απόλυτη αδιαφορία και αδράνεια» από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη διαδικασιών έκδοσής του από τις αμερικανικές Αρχές, ώστε να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

