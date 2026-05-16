16.05.2026 08:34

Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο 2ος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους παγκοσμίως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως, εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις.

“Απόψε με δική μου εντολή γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε”, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Το ευχαριστώ στην κυβέρνηση της Νιγηρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία υφίστανται διωγμό από ισλαμιστές τρομοκράτες, πράγμα το οποίο είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει βάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες, ισλαμιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία τα Χριστούγεννα πέρυσι, μετά τις κατηγορίες του προέδρου Τραμπ.

