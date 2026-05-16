YALCO: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και ανοίγει ο δρόμος για νέα αναπτυξιακή πορεία

Σε φάση χρηματοοικονομικής επανεκκίνησης εισέρχεται η YALCO, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση με αριθμό 12240/2026, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4738/2020, επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου επιχειρηματικού κύκλου, με έμφαση στη σταθεροποίηση του ισολογισμού, τη βελτίωση της ρευστότητας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του ομίλου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία οδηγεί σε ουσιαστική αναδιάρθρωση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς προβλέπεται ενίσχυση της καθαρής θέσης κατά περίπου 34,3 εκατ. ευρώ μέσω σημαντικής μείωσης των υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ρυθμίζονται σε 240 μηνιαίες δόσεις, εξέλιξη που βελτιώνει την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών και δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης, η YALCO σχεδιάζει να προχωρήσει στην υλοποίηση νέου επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου, με βασικούς στόχους την αύξηση των πωλήσεων, την ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας της εταιρείας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και συνεργάτες.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στη στήριξη που παρείχαν βασικοί μέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον καλύτερες προϋποθέσεις για επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της YALCO, Σωκράτης Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης σηματοδοτεί «μια νέα εποχή» για την εταιρεία, προσθέτοντας ότι η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διοίκηση της YALCO ευχαρίστησε παράλληλα εργαζομένους, μετόχους, συνεργάτες, τράπεζες, πελάτες και προμηθευτές για τη στήριξη που παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

