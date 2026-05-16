ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 09:22
16.05.2026 09:16

Ασφάλειες ζωής και υγείας: Άνοδος παραγωγής το 2025 αλλά υποχώρηση στις νέες ατομικές συμβάσεις

Ανοδικά κινήθηκε το 2025 η αγορά ασφαλίσεων ζωής και υγείας, με την παραγωγή ασφαλίστρων να διατηρεί θετικό πρόσημο, παρά τη μείωση που καταγράφηκε στις νέες ατομικές εργασίες και τη συγκρατημένη πορεία ορισμένων βασικών κατηγοριών συμβολαίων.

Τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων στους κλάδους ζωής και υγείας αυξήθηκε κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2024.

Την άνοδο στήριξαν κυρίως οι ομαδικές ασφαλίσεις και οι αντασφαλιστικές αναλήψεις, την ώρα που οι ατομικές ασφαλίσεις κινήθηκαν με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς.

Συγκεκριμένα, οι ατομικές ασφαλίσεις κατέγραψαν αύξηση μόλις 1%, ενώ οι ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύθηκαν κατά 12,1%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις αντασφαλιστικές αναλήψεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 34,5%.

Παρά το θετικό συνολικό αποτέλεσμα, η εικόνα στις νέες εργασίες εμφανίζεται πιο σύνθετη. Το 2025 οι νέες συμβάσεις στον κλάδο διαμορφώθηκαν συνολικά στα 975,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,04 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 6,4%.

Η υποχώρηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση στις νέες ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες περιορίστηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, οι νέες ομαδικές ασφαλίσεις κινήθηκαν ανοδικά κατά 30,7%, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη δυναμική που εμφανίζει πλέον η συγκεκριμένη αγορά.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, τα 870,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα 104,8 εκατ. ευρώ από ομαδικά προγράμματα.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξακολούθησαν να αποτελούν και οι εφάπαξ καταβολές ασφαλίστρων, οι οποίες το 2025 ανήλθαν συνολικά σε 621 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 579,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις και τα 41,6 εκατ. ευρώ ομαδικά προγράμματα.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στις ασφαλιστικές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς οι ομαδικές καλύψεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος, ιδιαίτερα σε προγράμματα υγείας και συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Την ίδια στιγμή, οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αποζημιώσεων στα ομαδικά συμβόλαια, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ στις ατομικές ασφαλίσεις καταγράφηκε μείωση 1,8%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο συνολικός αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,7% μέσα στο 2025. Τα ατομικά συμβόλαια αυξήθηκαν επίσης κατά 0,7%, ενώ τα ομαδικά κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερο ρυθμό αύξησης, της τάξεως του 9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης μετά τη μεγάλη υποχώρηση που είχε καταγραφεί το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η παραγωγή στα συγκεκριμένα προγράμματα διαμορφώθηκε το 2025 στα 327 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανάκαμψη αυτή αποδίδεται εν μέρει στη χαμηλή βάση σύγκρισης του 2024, όταν η αγορά είχε υποχωρήσει σημαντικά. Τότε, η παραγωγή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είχε περιοριστεί στα 290,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το 2023.

Παρά τη βελτίωση του 2025, η αγορά παραμένει χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από δύο χρόνια. Ενδεικτικά, το 2023 η παραγωγή των συγκεκριμένων προγραμμάτων είχε ανέλθει στα 405 εκατ. ευρώ, επίπεδο κατά περίπου 19,3% υψηλότερο από το σημερινό.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη σταδιακή ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε φάση προσαρμογής, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα διανομής, οι παραδοσιακοί τρόποι πώλησης εξακολουθούν να κυριαρχούν, ενώ η χρήση ψηφιακών καναλιών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι άμεσες πωλήσεις μέσω call center και direct mail αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,7% της παραγωγής, ενώ οι πωλήσεις μέσω έδρας, εταιρικών πωλήσεων και ασφαλιστικών υπαλλήλων περιορίστηκαν στο 0,3%.

Το διαδίκτυο εξακολουθεί να έχει σχεδόν μηδενική συμμετοχή στις ατομικές ασφαλίσεις, με ποσοστό μόλις 0,001%, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο κλάδος συνεχίζει να βασίζεται κυρίως σε φυσικά δίκτυα διανομής και προσωπική επαφή με τον ασφαλισμένο.

Αντίθετα, στις ομαδικές ασφαλίσεις τα άμεσα δίκτυα εμφανίζουν ισχυρότερη παρουσία, καθώς το 6% των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω call center και direct mail, ενώ το 25% μέσω εταιρικών πωλήσεων και ασφαλιστικών στελεχών.

