Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί, 3 τραυματίες, συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός (Video)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS.

