Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί, 3 τραυματίες, συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό.
Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS.
Διαβάστε επίσης:
Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17
Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο 2ος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους παγκοσμίως
ΗΠΑ-Κίνα: Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία – Στον αέρα το πακέτο όπλων των 14 δισ. δολαρίων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.