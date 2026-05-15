Το «Σόι σου» ξεπέρασε σε τηλεθέαση τον Β’ ημιτελικό της Eurovision την Πέμπτη (14/5)

«Αχτύπητο» το «Σόι σου» χθες. Το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς έστειλε τον δείκτη τηλεθέασης στο 11,2%, ξεπερνώντας την επίδοση της απευθείας μετάδοσης του Β’ ημιτελικού της Eurovision, και ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.

Χθες εξάλλου ήταν από τις σπάνιες φορές της φετινής σεζόν που έκαναν την εμφάνισή τους δύο εκπομπές στο Top 10 με διψήφια ποσοστά τηλεθέασης η κάθε μία.

Όπως θα διαπιστώσετε με μια παρατήρηση στις εκπομπές και τις επιδόσεις τους, καταγράφεται μια έντονη -και με κάποιες διακυμάνσεις- κινητικότητα στο περιεχόμενο του Alpha από το απόγευμα και έπειτα.

Τα «δυνατά χαρτιά» του Mega χθες ήταν αφενός οι σειρές του prime time, ιδίως η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και το απογευματινό μαγκαζίνο «Live news».

