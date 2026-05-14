Podcast – Υρώ Μανέ: «Δεν διχάζομαι στις δουλειές μου, είμαι μονομανής»

Ανακοινώθηκε η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας. Στον ρόλο της Ιουλιέτας, η Υρώ Μανέ. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Μίλησε πρώτα από όλα για τους συνεργάτες της. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους υπόλοιπους ρόλους ο Άκης Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας! Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, σε έναν θίασο που υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ομάδα των νέων ηθοποιών που παίζουν στο έργο, λέγοντας ότι ναι μεν μαθαίνουν από τη δική της εμπειρία, αλλά και αυτή η ίδια παίρνει από τους νέους τους κώδικες με τους οποίους μιλάνε και παίζουν. Ακόμη, υπογράμμισε τον σουρεαλισμό στο έργο του Μποστ, χαρακτηρίζοντάς τον «μοναδικό», και ακόμη ότι με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας μιλάει για πολύ σημαντικά πράγματα. Πρόσθεσε ακόμα ότι ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και τη σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα και αβίαστο γέλιο.

Τέλος, σχετικά με τη συμμετοχή της σε κάποια τηλεοπτική σειρά, είπε χωρίς περιστροφές ότι δεν μπορεί να κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα, και θέατρο και τηλεόραση.

Έκλεισε λέγοντας: «Δεν διχάζομαι στις δουλειές μου, είμαι μονομανής».

