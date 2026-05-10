Podcast – Γιώργος Χριστοδούλου: «Μαθαίνω στους γιους μου να αποδέχονται το ευάλωτο και τις αδυναμίες τους»

Η νέα θεατρική πρόταση του Παναγιώτη Εξαρχέα κάνει πρεμιέρα στο Από Μηχανής Θέατρο – Πάνω Σκηνή στις 23 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ο σκηνοθέτης φέρνει τον «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ αντιμέτωπο με τα όρια της ανδρικής φύσης και της εξουσίας.

Σε μια διασκευή που βασίζεται στην εμβληματική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, τέσσερις άνδρες ηθοποιοί στήνουν ένα βίαιο «παιχνίδι» ενηλικίωσης, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο διερεύνησης των ανθρώπινων ορίων. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Βαγγέλης Αμπατζής, Θανάσης Ζερίτης, Άρης Μπαλής, Γιώργος Χριστοδούλου. Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη παράσταση ο «Μάκβεθ» ως απόπειρα εξερεύνησης της σχέσης του αρσενικού υποκειμένου με την εξουσία. Τρεις άνδρες θέτουν στο κέντρο τον τέταρτο, τον Μάκβεθ, για να του υποβάλουν όλους τους όρους αυτής της διαδικασίας και να τον εξωθήσουν στα άκρα. Αυτό που ξεκινά ως ένα «αθώο» παιχνίδι μεταξύ αγοριών, εξελίσσεται σε ένα γενικευμένο σφαγείο, στο οποίο ο φόνος παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται η απόλυτη έκφραση της ψυχής και η ουσιαστική επιβολή της εξουσίας.

Η εξουσία ως χαρακτηριστικό της αρρενωπότητας και η αρρενωπότητα ως χαρακτηριστικό της εξουσίας. Μέσα σε μια διαρκή νύχτα, το ερώτημα παραμένει: Πόσο μπορείς να προβλέψεις την έκβαση ενός τέτοιου παιχνιδιού; Ποιοι θα αντέξουν μέχρι το τέλος και πόσο θα έχουν αλλάξει; Επεσήμανε ακόμα ότι στα έργα του Σαίξπηρ οι χαρακτήρες είναι αρνητικοί, το ίδιο συμβαίνει και στον «Μάκβεθ», και πρόσθεσε ότι η γυναίκα, πάντα στα έργα του Σαίξπηρ, έχει ανδρικά χαρακτηριστικά. Συγκρίνοντας τις δύο εποχές, αυτή του Σαίξπηρ με τη σημερινή, υπογράμμισε ότι: «Το “φύλο” παίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση εξουσίας, την οποία ο άνδρας ασκεί ακόμα και σήμερα». Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη διαπαιδαγώγηση των δύο γιων του, είπε: «Ως πατέρας, μαθαίνω τους γιους μου να αποδέχονται τις αδυναμίες τους, να αποδέχονται το ευάλωτο».

