ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:12
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

19.05.2026 06:48

Podcast – Μαρία Κίτσου: «Χρόνια φωνάζω, θέλω έναν κωμικό ρόλο. Είμαι κωμικιά!»

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν. Η δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση, ερμηνεύοντας τον ρόλο της Ρόζας. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου εδώ: ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος —τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας»— μαζί με τη Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και τη γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα… χειρότερά της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνοντας για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε σ’ αυτή την πρώτη δουλειά της σε κωμικό ρόλο και παραδέχεται πως ήταν διακαής της πόθος ένας κωμικός ρόλος, τονίζοντας βέβαια το πόσο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία. Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το πολύ ευχάριστο κλίμα που υπάρχει μεταξύ των συντελεστών της παράστασης στις εξαντλητικές πρόβες.

Βέβαια, από τη συζήτηση δεν μπορούσε να λείψει και η αναφορά της στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», όπου στην ουσία μας συστήθηκε τηλεοπτικά, και πόσο αυτό το γεγονός της τηλεοπτικής δημοφιλίας των «θεατρικών» ηθοποιών βοήθησε και την τηλεόραση και το θέατρο.

Η συνομιλία μας έκλεισε με την ηθοποιό να παραδέχεται ότι: «Τρελαίνομαι να δοκιμάζω διαφορετικά είδη στο θέατρο, θέλω να ανοιχτώ», και επίσης αποκάλυψε ότι η τηλεοπτική σειρά στην οποία θα συμμετάσχει την προσεχή σεζόν θα είναι κωμωδία.

