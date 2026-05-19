search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 07:36

Πλακιάς: Δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καρυστιανού

19.05.2026 07:36
plakias-eksot

Ενστάσεις για τη χρονική στιγμή που επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός της εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Kontra Channel το βράδυ της Δευτέρας «δεν έχει καμία λογική» το επιχείρημα ότι πρέπει να παρέμβει κανείς στον δημόσιο βίο επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη.

«Αυτή τη συγκεκριμένη δίκη τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης;

Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”.

Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».

Κατά την εκτίμησή του κ. Πλακιά «δεν μπορεί να βοηθήσει (σ.σ. για τα Τέμπη) το κόμμα Καρυστιανού, τη δεδομένη στιγμή. Το 2027 που θα γίνουν εκλογές η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση;. Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι».

Στην ερώτηση, δε, τι θα απαντούσε στη Μαρία Καρυστιανού αν τη ρωτούσε «Νίκο να προχωρήσω τώρα με το κόμμα;», ο κ. Πλακιάς απάντησε «θα της έλεγα όχι. Στη δεδομένη στιγμή, θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 παρά τη δεδομένη στιγμή».

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να συμμετέχω σε πολιτική προσπάθεια. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα, σε τι μπορώ να σας βοηθήσω;»

Διαβάστε επίσης

Περιστέρι: Νεκρός ο 36χρονος που παρασύρηθηκε από ΙΧ

Global Sumud Flotilla: Τουλάχιστον 19 Έλληνες ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ – Συνελήφθη η αδελφή του προέδρου της Ιρλανδίας

Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε κρατούμενους και εκβίαζε τις οικογένειές τους (Video-σκληρές εικόνες)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

pollaplo-myelwma
ΥΓΕΙΑ

Πολλαπλούν Μυέλωμα: Οι νέες θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση της νόσου

MixCollage-19-May-2026-02-53-AM-4220
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεονασματική κυβέρνηση με ελλειμματικούς πολίτες: Το… «οικονομικό θαύμα», με αυξήσεις σε μισθούς 15-20% και στα κρατικά έσοδα 45%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαμόκλειος σπάθη» περικοπών στις συντάξεις χηρείας: Η απόφαση-σοκ του ΣτΕ και τα σενάρια τρόμου για 295.000 δικαιούχους

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:12
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

1 / 3