search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 23:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 22:41

Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε κρατούμενους και εκβίαζε τις οικογένειές τους (Video-σκληρές εικόνες)

18.05.2026 22:41
fylakes-korydallos-1

Αποκαλυπτικό οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα συνοδεύει καταγγελίες για περιστατικά ξυλοδαρμών και εκβιασμών κρατουμένων στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, με αναφορές σε εμπλοκή ισοβίτη ασιατικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, στο βίντεο εμφανίζεται ένας έγκλειστος ασιατικής καταγωγής, ισοβίτης που έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα, να προβαίνει σε πράξεις βίας σε βάρος συγκρατουμένων του.

Την ίδια στιγμή φέρεται να τους εξαναγκάζει να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους προκειμένου να ζητούν χρηματικά ποσά.

Το ίδιο άτομο προχωρούσε και σε αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε συγγενικά πρόσωπα των κρατουμένων, αναφέροντας ότι σε περίπτωση μη καταβολής χρημάτων θα προχωρούσε ακόμη και σε θανάτωση του μέλους της οικογένειάς τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους οικείους των κρατουμένων. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, συγγενείς κρατουμένων εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να καταγγείλουν πιθανές παραλείψεις ή ανεπαρκή εποπτεία από το προσωπικό των φυλακών.

Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου, όπως μεταδίδεται, δηλώνεται ότι δεν υπάρχει γνώση για το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ πηγές αναφέρουν πως θα εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι έχει συμβεί στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το εγκληματικό δίκτυο στην Κρήτη: Οι εκβιασμοί, οι καταπατήσεις και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσαν σαν γκάνγκστερ»

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ στην Αττική και εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτυπούσαν, τον έβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
san-diego
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

akylas mama
LIFESTYLE

Ακύλας: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του μετά τη Eurovision

donald trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε επίθεση που θα εξαπέλυε την Τρίτη εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών

fylakes-korydallos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε κρατούμενους και εκβίαζε τις οικογένειές τους (Video-σκληρές εικόνες)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

eurovision26_0
MEDIA

Eurovision 2026: ΜαDara η διοργάνωση…

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 23:20
san-diego
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

akylas mama
LIFESTYLE

Ακύλας: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του μετά τη Eurovision

donald trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε επίθεση που θα εξαπέλυε την Τρίτη εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής

1 / 3