Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε κρατούμενους και εκβίαζε τις οικογένειές τους (Video-σκληρές εικόνες)

Αποκαλυπτικό οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα συνοδεύει καταγγελίες για περιστατικά ξυλοδαρμών και εκβιασμών κρατουμένων στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, με αναφορές σε εμπλοκή ισοβίτη ασιατικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, στο βίντεο εμφανίζεται ένας έγκλειστος ασιατικής καταγωγής, ισοβίτης που έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα, να προβαίνει σε πράξεις βίας σε βάρος συγκρατουμένων του.

Την ίδια στιγμή φέρεται να τους εξαναγκάζει να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους προκειμένου να ζητούν χρηματικά ποσά.

Το ίδιο άτομο προχωρούσε και σε αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε συγγενικά πρόσωπα των κρατουμένων, αναφέροντας ότι σε περίπτωση μη καταβολής χρημάτων θα προχωρούσε ακόμη και σε θανάτωση του μέλους της οικογένειάς τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους οικείους των κρατουμένων. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, συγγενείς κρατουμένων εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να καταγγείλουν πιθανές παραλείψεις ή ανεπαρκή εποπτεία από το προσωπικό των φυλακών.

Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου, όπως μεταδίδεται, δηλώνεται ότι δεν υπάρχει γνώση για το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ πηγές αναφέρουν πως θα εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι έχει συμβεί στο σωφρονιστικό κατάστημα.

