Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ στην Αττική και εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μέλη της σπείρας δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξαπατώντας πολίτες και αφαιρώντας χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τα θύματά τους. Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Πρόκειται για τους:

1) ΣΑΜΠΑΝΗ Αθανάσιο του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-1-1978 στο Βόλο,

2) ΜΗΤΡΟΥ Ευάγγελο του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, γεννηθέντα την 21-9-1966 στη Χίο,

3) ΠΑΣΙΟ Παρασκευά του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντα την 2-1-1991 στην Αγία Βαρβάρα,

4) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεράσιμο του Δημητρίου και της Νεκταρίας, γεννηθέντα την 30-4-2001 στην Αθήνα,

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα την 23-8-1986 στο Ηράκλειο,

6) ΣΑΜΠΑΝΗ Αλέξανδρο του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, γεννηθέντα την 5-10-1993 στη Θεσσαλονίκη,

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευάγγελο του Βλάση και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-5-1980 στα Άνω Λιόσια.

Ξεπερνά τις 120.000 ευρώ η λεία τους

Σύμφωνα με τις Αρχές, η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης κλοπής, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των -120.000- ευρώ, από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της απάτης με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας απάτης, κατά συναυτουργία, της αντιποίησης, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και μη και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 και του άρθρου 374 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη παρόμοιων εγκλημάτων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί σε βάρος και άλλων θυμάτων, καθώς και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και του κοινωνικού συνόλου.

Οι πολίτες που διαθέτουν σχετικές πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής στο 210-6875210 ή με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στο 210-6411111. Όπως επισημαίνεται, διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ στην Κάλυμνο: Χειροπέδες στον 44χρονο κυβερνήτη του σκάφους για τον θάνατο του 47χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Προθεσμία τριών μηνών από το ΣτΕ στην ΕΥΠ να στείλει τον φάκελο παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη

«Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο, εκείνες έκαναν αναστροφή», λέει ο 44χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Το ατύχημα πριν δύο χρόνια λόγω υπερβολικής ταχύτητας (Videos)











