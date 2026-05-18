Tο Ιράν ξέρει τι «θα συμβεί σύντομα» λέει ο Τραμπ μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post τη Δευτέρα ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη, μετά την τελευταία απογοητευτική απάντηση του Ιράν στις συνομιλίες για την ειρηνευτική συμφωνία.

Και προχωρώντας σε μια «δυσοίωνη προφητεία», ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν γνωρίζει «τι θα συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα, ο Τραμπ φαινομενικά έκλεισε την πόρτα στην προσφορά του Ιράν την Κυριακή για διπλωματικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς για το σχόλιό του την Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ο Τραμπ παρενέβη: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

«Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα», είπε.

Επιστρέφοντας από την Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στο γκολφ κλαμπ της Βιρτζίνια, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν. Περισσότερες συναντήσεις αναμένονται την Τρίτη, καθώς οι σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, παροτρύνουν τον Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, καθώς η διπλωματία έχει βαλτώσει.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» με την Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν γνωρίζει πλήρως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο πόνο.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή ξέρουν ότι είμαστε—τι θα συμβεί σύντομα», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς περιφερειακών πηγών ότι το Ιράν προσπαθεί να «περιμένει» την Ουάσινγκτον τόσο για το πυρηνικό ζήτημα όσο και για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν το είχε ακούσει αυτό».

«Δεν ακούω τίποτα», είπε. «Δεν μπορώ να σας μιλήσω γι’ αυτό».

«Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι ηλίθιος».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ στην τελευταία προσφορά του Ιράν.

«Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν»

Το Ιράν έχει υποβάλει μια ενημερωμένη πρόταση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για μια συμφωνία, δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξής του λόγω της απόρριψης πολλών από τα αιτήματά του από το Ιράν και της άρνησής του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Καταστάσεων την Τρίτη για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία προσφορά του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και εάν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα πληγεί πολύ πιο σκληρά».

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιρανική αντιπρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες λέξεις σχετικά με τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά καμία λεπτομερή δέσμευση σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή τη διαχείριση του υπάρχοντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις πετρελαίου κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι καμία άρση των κυρώσεων δεν θα συμβεί «δωρεάν» χωρίς αμοιβαία δράση από το Ιράν. Στη συνέχεια η αμερικανική πλευρά διέψευσε τους ιρανικούς ισχυρισμούς για παραχωρήσεις στην Τεχεράνη.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή κατάσταση σήμερα. Η πίεση είναι πάνω τους να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν παραχωρήσεις. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, στιβαρή και λεπτομερή συζήτηση [σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα]. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα».

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες για να προσπαθήσουν να επιτύχουν συναίνεση σχετικά με το πώς θα μοιάζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι το Ιράν έκανε μια νέα αντιπροσφορά, παρά τις πολύ μέτριες αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ είναι αυτός που επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους.

